Izegemnaar Lucas Declercq momenteel te zien in ZOOV 2 op VRT MAX: “Reis om nooit meer te vergeten”

Lucas Declercq maakte afgelopen paasvakantie de reis van zijn leven. Het relaas van zijn vakantie is momenteel te zien op VRT MAX in het programma ZOOV ofte Zonder Ouders Op Vakantie. De Izegemnaar kijkt met heel veel plezier terug op alle avonturen en de vriendschap die op hem afkwam.

De 17-jarige Lucas Declercq woont met zijn mama Ilse en zus Mira in de Wallemotestraat op de Bosmolens. Tijdens de paasvakantie trok Lucas met vijf leeftijdsgenoten op vakantie naar Cyprus. De zes trokken zonder ouders op vakantie, maar hadden wel een cameraploeg in hun kielzog die de hele reis vakkundig vastlegde.

“Ik had via Instagram een oproep voor het programma gezien op het account ‘nws nws nws’ van VRT. Daar maakten ze reclame voor een nieuw seizoen van ZOOV en kon je je makkelijk inschrijven. Mijn zus en ik waren wat aan het grappen dat ik mogelijk nog ver zou kunnen geraken in de selectie en ik besloot het gewoon eens te proberen”, begint Lucas, die in september naar het zesde jaar Latijn-wiskunde in het Sint-Jozefscollege gaat.

Verbaasd

“Ik kreeg enige tijd later een mail dat ik naar de volgende ronde kon en dat ik een filmpje moest maken. Het was toen echter een drukke periode met de kerstexamens en ik verloor dat filmpje wat uit het oog. Ik kreeg nog een herinneringsmail en maakte alsnog een filmpje.”

“Toen ging ik vlotjes van ronde naar ronde tot ik één van de zes kandidaten bleek. Uiteraard was ik eigenlijk best verbaasd!” glundert Lucas. “Ik vind mezelf helemaal niet zo bijzonder en ik dacht eigenlijk niet dat ik effectief de reis zou mogen maken.”

Onbekende bestemming

Via de productie kreeg Lucas te horen dat hij tijdens de paasvakantie op reis mocht. “Als voorbereiding heb ik het hele eerste seizoen van ZOOV bekeken zodat ik een beetje een idee had wat op mij af zou komen. We hadden op voorhand geen idee wat de bestemming zou worden, maar we kwamen met drie jongeren aan op Zaventem waar we het vliegtuig richting Cyprus namen. Daar bleken nog drie andere leeftijdsgenoten in een villa op ons te wachten. Samen vormden we de equipe voor ZOOV 2.”

De groep van zes kreeg een budget en mocht verder de hele vakantie zelf regelen. “We moesten zelf het hele reisprogramma samenstellen. Zo moesten we zorgen dat er eten op tafel kwam, maar konden we zelf ook alle activiteiten regelen en doen wat we wilden”, legt Lucas uit. “Het was even wennen natuurlijk omdat we elkaar niet op voorhand kenden. Daarnaast is het ook niet altijd evident om met zes verschillende karakters overeen te komen, maar het was eigenlijk echt een hele fijne groep. We konden het goed met elkaar vinden en konden samen heel wat leuke dingen doen.”

Cameraploeg

Lucas vond als enige West-Vlaming snel zijn plek in de groep en samen maakten ze er een hele avontuurlijke vakantie van. “Ik ben best een sociaal iemand, dus ik had wel verwacht dat ik snel aansluiting zou vinden met de rest, maar je weet natuurlijk nooit. Ik had geluk dat mijn vijf reisgenoten ook best avontuurlijk ineen zaten, want zo konden we hele toffe dingen doen. We gingen onder andere scubadiven en abseilen en dat was echt super. De avonden en nachten waren telkens ook heel plezant. Ik heb mij echt wel geamuseerd!”

De zes trokken gewoon samen op reis, maar uiteraard moesten ze rekening houden met de cameraploeg. “Het was wel een ervaring om dat eens mee te maken. We leefden echt van ’s morgens tot ’s avonds met een cameraploeg die bijvoorbeeld ’s morgens vroeg al aan je bed kwam staan. Dat was best wennen. Ze filmden de hele dag door.”

Goede vrienden

“Intussen staat al een aantal afleveringen online en die volg ik natuurlijk met veel interesse. Het blijft vreemd om jezelf zo in beeld te zien. Je bent toch altijd wat kritisch en je ziet vooral de mindere dingen van jezelf, maar het valt best mee. Ik krijg wel heel wat reacties op mijn deelname. Vrienden vinden het super dat ik meedoe en op Instagram mocht ik intussen heel wat nieuwe volgers verwelkomen”, zegt Lucas. “Ik heb er ook vijf goede vrienden aan overgehouden. We komen nog goed overeen met de groep en af en toe proberen we elkaar te zien en eens samen weg te gaan.”

“Er werd een reeks van 10 afleveringen gemaakt, maar wij krijgen ook maar te zien wat online komt. Wij hebben dus zelfs als deelnemers nog niet alles gezien. Het blijft ook voor ons spannend wat ze precies in beeld zullen brengen.”

Lucas mocht zijn deelname op voorhand niet verklappen aan vrienden. “Er waren maar een paar mensen op de hoogte van mijn deelname, dus dat was wel speciaal. De eerste drie afleveringen heb ik telkens met goede vrienden bekeken wat natuurlijk wel tof was. Ik besef heel goed dat ik veel geluk had om te mogen deelnemen. Het was echt een unieke ervaring.”

