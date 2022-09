Is Jean-Yves de besteamateur-pottenbakker?

Acht pottenbakkers draaien de mooiste keramiekstukken in het programma De Schaal van Pascale. Ze zetten zich aan de draaischijf met één doel voor ogen: een eenvoudig blok klei met de hand omtoveren tot een meesterwerk. Gastheer Kürt Rogiers gaat samen met keramisten Pascale Naessens, Tortus en Rudie Delanghe op zoek naar de beste amateur-pottenbakker. Ook Jean-Yves De Wever (46) uit Kortrijk zal vanaf volgende week te zien zijn op VTM. Hij baat al vijftien jaar Plein 30 uit in de Voorstraat.

“Ik begon met pottenbakken in 2021 dankzij mijn vriendin Christine. Ik was meteen verknocht aan de klei. Het is heel rustgevend. Voor mij is het een passie geworden”, vertelt Jean-Yves. “Na enkele sessies zei mijn lesgever Sabine dat ik een verborgen talent was. (lacht) Zij spoorde me aan om me in te schrijven voor het programma.”

“Ik zou in de toekomst mijn keramiek kunnen verkopen in mijn zaak. Of workshops keramiek geven in Italië, in mijn Casa Theresa Puglia, vernoemd naar mijn moeder die nu een jaar overleden is. Ik geef graag mijn kennis door. Hopelijk kan dat ook met pottenbakken”, besluit Jean-Yves.

‘De Schaal van Pascale’, vanaf 6 september elke dinsdag om 20.35 uur bij VTM.