Is een van hen Homo Universalis? Maak kennis met de 15 West-Vlaamse kandidaten

Karin Robert (59) uit Sint-Kruis bij Brugge is juf in het derde leerjaar van het Sint-Andreasinstituut en gemeenteraadslid voor Groen. In een ver verleden was ze al te zien op tv in het programma Cijfers & Letters met Zaki. De politica figureerde de voorbij jaren ook in tv-reeksen als Aspe en Witse. Ze schreef zich naar eigen zeggen in omdat het haar deed denken aan haar jeugdjaren als leidster bij jeugdvereniging VKSJ-Kriko.Lees hier meer over Karin.

