Is dit het einde voor Martine Jonckheere in ‘Familie’? Marie-Rose en Peter bevangen door rook in zware brand

Verdwijnen Peter en Marie-Rose, vertolkt door Martine Jonckheere uit Roeselare, op tragische wijze uit ‘Familie’? In de aflevering van vrijdagavond werden de twee bedwelmd door de rook tijdens een verwoestende brand. Eerder raakte al bekend dat de personages uit de soap geschreven waren.

De kijkers van Familie hielden vrijdagavond hun adem in. Peter (Gunther Levi) werd midden in de nacht opgeschrikt door hevige rook in zijn huis. Toen hij de trap afkwam werd duidelijk dat er zich een vlammenzee had gevormd en dat de volledige benedenverdieping in lichterlaaie stond. Hij wist de kleine Victor meteen in veiligheid te brengen bij een buurvrouw en aarzelde niet om de vuurzee opnieuw in de lopen, op zoek naar zijn moeder Marie-Rose (Martine Jonckheere).

Die lag bewusteloos op de grond, bevangen door de rook. Peter probeerde haar met al zijn kracht het huis uit te dragen, maar werd zelf het slachtoffer van de rookvorming. Beiden bleven ze roerloos op de grond liggen, terwijl de hulpdiensten voor het huis postvatten. Met deze razend spannende scène gaan de Familie-kijkers het weekend in en wordt het wachten tot de aflevering van maandag om te zien hoe de situatie verder verloopt.

Het was al even bekend dat de personages Peter en Marie-Rose, vertolkt door Martine Jonckheere uit Roeselare, uit de soap geschreven werden. Wordt dit hun tragische einde? In april 2021 gaf Martine Jonckheere nog een interview aan KW over haar (kortstondige) comeback in Familie. Lees het hier.