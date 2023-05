Instagramfenomeen Elodie Gabias: “Raar dat ik zo weinig kak over mij heen krijg”

Vanaf woensdag 17 mei is Elodie Gabias uit Waregem te zien in ‘Onderhuids’, een nieuwe dramedy van Streamz die zich afspeelt in een beautykliniek. De studente speelt zo goed als zichzelf, want de rol is immers gebaseerd op haar Instagramaccount. “Ik heb heel vaak de slappe lach gekregen op de set.”

Iets meer dan vijf jaar geleden begon de Waregemse Elodie Gabias plots een pak volgers extra te krijgen op Instagram, nadat ze enkele minder flatterende foto’s en video’s van zichzelf had gedeeld, doorspekt met flink wat humor. Waar anderen volop gingen voor het perfecte plaatje, deed zij net het omgekeerde.

Vooral de foto’s waarbij ze internationale modellen parodieert, zijn een schot in de roos. Ze noemt zichzelf dan ook eerder een (vet)rolmodel dan een influencer. Want voor haar is een centje verdienen ondergeschikt aan het plezier dat ze eraan beleeft. Dat is ook de reden waarom ze de afgelopen jaren toegezegd heeft op verschillende projecten. Zo was ze al te zien in First Dates, Klopjacht Celebs en was ze in 2021 ambassadeur voor De Warmste Week.

Spontaniteit

Met Onderhuids, vanaf 17 mei te zien op Streamz, heeft ze nu ook haar acteerdebuut beet. “Ik kreeg vorig jaar telefoon van de productie (Banijay Belgium, red.) om te zeggen dat ze een serie hadden met een personage dat gebaseerd was op mijn Instagramaccount. Een hele eer, maar ik twijfelde wel of ik casting zou doen. Ik heb die casting uiteindelijk toch gedaan, en zelfs nog een tweede keer. Ik had niets te verliezen, dacht ik. Maar eerlijk gezegd was ik totaal niet overtuigd. Ik heb het niet zo voor gescripte dingen. Ik hou van spontaniteit, dus het voelde wat cringe (tenenkrommend, red.) aan. Maar blijkbaar zagen ze er wel iets in.”

Elodie was naar eigen zeggen erg nerveus voor haar eerste draaidag: “Maar de cast en crew waren geweldig lief!” © Streamz

Elodie was naar eigen zeggen wel bloednerveus voor die eerste draaidag. “De week ervoor dacht ik nog: fuck, heb ik hier niet te snel op toegezegd? Want ik ben helemaal geen actrice, hé. Bovendien sta je daar met mensen als Carry Goossens en Jan Kooijman op de set, maar ik moet zeggen: dat zijn echt hele lieve mensen. Of ze mij niet vreemd vonden? Goh, daar lig ik eerlijk gezegd niet wakker van. Ik wil vooral mezelf zijn. Daarom ben ik blij dat mijn rol ook in het West-Vlaams is. Hier en daar mochten we ook wat veranderen aan de tekst om het helemaal goed te krijgen. Het moeilijkste? Ik moest tijdens een scène wenen en dat lukte niet op commando.”

Anastasya

“De cast was heel toegankelijk en stelde me meteen op mijn gemak. Iemand als Jan voelde een beetje aan als een grote broer. Ik kreeg op TikTok een reactie van een acteur dat het wel triestig is dat ik een rol krijg, waar anderen vaak jarenlang moeten voor studeren of werken. Ik begrijp dat, want ik ben ook maar van het internet geplukt. Maar mijn ambities liggen niet bij het acteren. Ik wilde vooral veel bijleren en ik vond het een fantastische ervaring. Zo’n fijne cast en crew! Ik was elke keer zelfs te vroeg op de set en vond het zo fijn om al die nieuwe mensen te leren kennen. Een paar keer heb ik ook de slappe lach gehad. Nee, ik heb absoluut geen spijt. Integendeel. Ze mogen gerust bellen voor nog een seizoen. Ook voor andere projecten? Ja, maar de lat ligt hoog. Hier klopte alles en kon ik echt mezelf spelen. Maar alles wat ver van mij afligt, is moeilijk.” Opvallend: in de reeks mag haar personage ook iemand opleiden, een leuk glansrolletje voor Anastasya Chernook. “Twee West-Vlamingen samen, dat zat meteen goed”, grijnst Elodie. “Het klikte wel tussen ons. Ze is ook echt fokking grappig. Ondertussen zijn we al iets gaan drinken en was ik ook te gast bij haar podcast.”

Typetje

Veel tijd om over haar debuut te stressen heeft Elodie niet. Momenteel is ze volop aan het studeren. “Ik heb al een diploma orthopedagogie op zak en na mijn studies communicatie ben ik nu gegaan voor een master communicatiewetenschappen. Ik deed een tijd geleden nog stage bij Play Media (dat onder meer Play4 in huis heeft, red.). Dat was heel fijn, maar ik voel dat ik vooral zélf dingen wil creëren. Zo wil ik heel graag eens iets doen met mensen met een beperking. Vanuit mijn opleiding ortho en de beperking van mijn tante ben ik getriggerd om daar iets mee te doen. Omdat ik die mensen gelukkig wil zien én iedereen doen beseffen hoe goed we het hebben.”

Met haar Instagramaccount bereikt Elodie vandaag bijna 120.000 mensen. “Je voelt wel dat er sinds een tijdje een positieve evolutie is in vergelijking met vijf jaar geleden. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Als je ziet wat pakweg een Jitske (Van de Veire, body positivity-activiste, red.) soms krijgt van negatieve commentaren… (blaast) Terwijl ze niet eens rare dingen zegt of zo. Ik ben straks ook te zien in Helden van het Internet (Play4-programma waarbij Eric Goens online haatspuiers opzoekt, red.). Daar moest ik enkele negatieve reacties van mezelf voorlezen. En ik zeg het niet om een soort schild op te trekken, maar ik vond het oprecht grappig. Wie een beetje slim is, weet dat ik een typetje speel en het allemaal uitvergroot. Maar zoveel negatieve reacties krijg ik doorgaans niet. Ik schrik er soms van dat ik zelfs zo weinig kak over mij heen krijg. Al moet dat voor alle duidelijkheid niet veranderen.” (lacht)

De achtdelige reeks ‘Onderhuids’ is vanaf woensdag 17 mei integraal te zien op Streamz. Elodie kan je volgen via www.instagram.com/elogabias en www.tiktok.com/elodiegabias.