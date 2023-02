Ingrid Verhelst schittert op Eén in Restaurant Misverstand: “Ik leef nu anders, maar het is toch iedere dag genieten”

Maandagavond zag je in de eerste aflevering van Restaurant Misverstand de Heulse Ingrid Verhelst schitteren. Ingrid (63) is getroffen door jongdementie. Met volle overgave staat ze voor dit programma in de keuken. “Voor mij is het leven nu anders, maar het blijft iedere dag genieten”, zegt Ingrid.

“Had ik al geproefd”, zegt ze schaterlachend op het einde van de eerste aflevering. Volgende week begint voor Ingrid en zeven lotgenoten het grote werk voor een vol Restaurant Misverstand in Antwerpen. En als er eens iets fout loopt… “Ach helemaal niet erg… Ik hou er alvast een goed gevoel aan over”, zegt Ingrid. Dieter Coppens vond acht nieuwe medewerkers met jongdementie die aan Vlaanderen willen tonen wat ze wél nog kunnen na hun diagnose. De voltallige keukenbrigade en het bedieningspersoneel van Restaurant Misverstand is tussen 52 en 66 jaar jong.

“Ik stond verrast hoe positief ik sta tegenover mijn jongdementie. Ik hoop dat ieder lotgenoot ook deze weg inslaat”

De West-Vlaamse Ingrid kreeg in 2016 de diagnose jongdementie. Ze is weduwe met twee volwassen kinderen, die nu haar mantelzorgers zijn. Bij Ingrid wordt vooral haar zicht aangetast. Tot vorige maand woonde ze nog alleen thuis en gaat ze een aantal dagen per week naar een buddywerking. Ingrid heeft veel contact met lotgenoten. Ze staat heel positief in het leven.

Blijven gaan

“Ik stond verrast hoe positief ik sta tegenover mijn jongdementie. Ik hoop dat ieder lotgenoot ook deze weg inslaat. Ik zie iedere dag als een uitdaging. Wegkwijnen in mijn zetel versnelt de ziekte. Ik weet dat het sowieso fataal afloopt, maar daar denk ik niet aan. Ik leef van dag op dag”, vertelt Ingrid. Voor de toekomst is ze nog steeds zelfzeker. “Ik pak alles mee wat voor mij nog doenbaar is en binnen mij mogelijkheden ligt. Jongdementie remt je, maar je moet doordoen en verder genieten van het leven.”

Al in ‘Iedereen Beroemd’

In 2019 schitterde Ingrid al in ‘Iedereen Beroemd’ met Pascal Braeckman, de klankman van Tom Waes, tijdens de vuurdoop indoor skydiven. Een cadeau van Pascal aan Ingrid voor zijn rubriek Merci Pascal in. Ingrid stond ook op het toneel in de stadsschouwburg te Kortrijk tijdens de voorstelling “De Loteling” waar mensen met jongdementie hun verhaal vertellen.