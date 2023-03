Ingeborg laat 100 mensen strijden op een eiland voor… 1 miljoen euro

100 wildvreemden, 1 onbewoond eiland en 1 miljoen euro aan prijzengeld. Dat zijn de explosieve ingrediënten van het next level survivalprogramma ‘Million Dollar Island’, dat Ingeborg straks presenteert.

Hosts Ingeborg Sergeant en Dennis Van Der Geest sturen 50 Vlamingen en 50 Nederlanders naar een onbewoond eiland. Daar moeten ze samen overleven in de wildernis. De inzet? Een prijzenpot van 1 miljoen euro.

Maar, 100 deelnemers: dat zijn er 99 te veel. Iedere kandidaat krijgt een polsbandje dat niet alleen 10 000 euro waard is, maar ook hun verblijf op het eiland verzekert. Door games te spelen kunnen de deelnemers polsbandjes winnen of verliezen. Maar “the winner does not take it all”. In de minimaatschappij die zich op het eiland vormt, zijn ook vriendschappen van levensbelang. Deelnemers die opgeven of het eiland moeten verlaten, geven hun polsbandje namelijk aan een achterblijver naar keuze. In dit unieke sociale experiment kan vriendschap dus een fortuin opleveren. Maar hoe win je sympathie op een eiland waar iedereen voor zijn plek en een deel van de prijzenpot vecht? En met welke karaktereigenschappen schop je het het verst? De eilandbewoners die aan het langste eind trekken, kunnen in een bloedstollende finale hun verdiende polsbandjes omzetten in keiharde cash. Maar op de valreep kunnen ze ook alles verliezen…

Optelsom van het leven

“Dit fascinerende sociaal experiment draait niet alleen om het avontuur van 100 straffe mensen die het lef hebben om met wildvreemden een eigen minimaatschappij op te starten”, aldus Ingeborg “Million Dollar Island vormt een optelsom van het leven zelf: Het smeden én verbreken van vriendschapsbanden, ego’s die botsen, liefde die ontstaat, uitdagende omstandigheden, geheime samenzweringen… Met mijn achtergrond als psychotherapeut móést ik wel volmondig ‘ja’ zeggen tegen dit programma. Het is ook voor mij een onvergetelijk avontuur geworden. Al moet ik toegeven dat dat avontuur een pak intenser werd dan ik had verwacht. Als mensen in een competitieve omgeving moe zijn, honger hebben en hun plekje in de groep niet vinden, worden heel wat boeiende dynamieken zichtbaar. Die zullen de kijker zeker en vast verrassen en voor heel wat discussie in de huiskamers zorgen!”

Bekijk hier al de eerste beelden: