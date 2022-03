Ingeborg is jurylid in ‘I Can See Your Voice’ op VTM: “Ik ben milder geworden”

Vanaf zaterdag kan je bij VTM afstemmen op ‘I Can See Your Voice’, een nieuw programma waarbij een vierkoppig panel probeert te ontcijferen of iemand écht zingt of heel goed kan playbacken. Onder hen ook Ingeborg Sergeant, Vlaamse nachtegaal en immer enthousiast jurylid. “Connor Rousseau in een konijnenpak? Dat vind ik net wél geloofwaardig.”

“Je wil niet weten waarvoor ze mij allemaal bellen”, grijnst Ingeborg. De yoga- en meditatiedocente aan De Evolutie zetelt na K2 zoekt K3 opnieuw in een jury van een VTM-programma. In I Can See Your Voice draait alles rond één vraag: kan je werkelijk zién of iemand goed kan zingen of niet? De twee kandidaten krijgen daarbij het advies van vier panelleden: Vincent Fierens, Kürt Rogiers, Kamal Kharmach en Ingeborg. De opnames dateren al van vorige zomer. “Daarom heb ik ook toegezegd”, aldus Ingeborg. “Er konden toen nog steeds weinig mensen samenkomen. In april vorig jaar had ik mezelf voorgenomen om op alles ja te zeggen. Toen dat telefoontje kwam, heb ik dus toegezegd. Ik heb de Nederlandse versie van dit programma gezien en ik vond dat een heel ontspannend format. In tijden van corona, oorlog en milieuproblematiek hebben we nood aan dit soort ontspanning.”

Op een afstand

Eerder was Ingeborg ook al te zien als jurylid in K2 zoekt K3. “Dat was van een ander kaliber, omdat er daar meer verantwoordelijkheid bij komt kijken. In dit nieuwe programma kunnen mensen niet gekwetst worden. Dat vond ik heel belangrijk.”

Hoewel we meer Ingeborg en haar befaamde mildheid altijd toejuichen op het kleine scherm, is het geen garantie dat we haar blijven zien. In het verleden bleek al vaker dat ze een soort haat/liefdeverhouding had met het medium televisie. “Ik heb mezelf voorgenomen om eind april mijn beslissing van een jaar geleden nog eens te bekijken. Maar ik ben ook gemilderd in vergelijking met vroeger. Door er zo lang uit te zijn, kon ik het meer vanop een afstand bekijken. Dat is al wat geheeld. Tussen mijn 22ste en 32ste deed ik zoveel, dat ik er op den duur geen zin meer in had. Als ik het vandaag weer doe, wil ik echt contact maken en wil ik dat het goed zit. (denkt na) In de paas- en zomervakantie doe ik enkele workshops rond sereniteit. Daarin maak ik ook duidelijk dat die uitgelatenheid en dat enthousiasme óók mag bestaan naast die sereniteit. Ik denk dat het ook te maken heeft met ouder worden, dat je dat steeds vaker accepteert. Kijk maar naar Conner Rousseau (die kritiek kreeg nadat hij opdook als Konijn in The Masked Singer, red.). Als je enkel maar in een blauw maatpak verschijnt, dan vind ik dat ook maar verdacht. Nee, dan vind ik het zo veel geloofwaardiger.”

Zelf staat Ingeborg straks ook opnieuw op het podium, voor twee Vredesconcerten met het Brugse Fiorettikoor op 3 april in de Antwerpse Kapucijnenkerk. En vanaf 7 april staat ze de rest van de maand op het podium met de uitgestelde Winterrevue, dat nu de Paasrevue is geworden. “Mijn agenda zit propvol tot aan mijn verjaardag (oktober, red.). Ik weet het, ja. Maar het leven moet ook maar niet zo boeiend zijn.”

‘I Can See Your Voice’, op zaterdag 26 maart om 20.30 uur bij VTM.