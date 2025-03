Ingeborg en Mohsin Abbas klaar om te schitteren op de dansvloer

Komende zondag 16 maart mag de tweede groep van het nieuwe seizoen ‘Dancing with the Stars’ aantreden, met daarbij ook Mohsin Abbas en Ingeborg.

Sinds vorige week is het nieuwe seizoen van Dancing with the Stars van start gegaan. Kersverse juryleden Nora Monsecour, Mar Ekkart, Juvat Westendorp en Felix Castillo waren onder de indruk van wat ze te zien kregen en deelden zelfs al een eerste 8 uit. Doet de tweede groep dansers het nu zondag 16 maart even goed? In de nieuwe show van Dancing with the Stars wagenShania Gooris, Hannelore Simoens, Miss Angel, Guy T’Sjoen, Bart Appeltans maar ook Ingeborg en Mohsin Abbas zich aan hun openingsdans. Wie schiet naar de top van de ranking en wie zit in de gevarenzone?

Ingeborg gaat voor een elegante Weense wals. © VTM

Mohsin Abbas maakte vorig jaar een succesvolle passage in De Slimste Mens ter Wereld, en wil minstens dezelfde verbetenheid aan de dag leggen. Hij heeft weinig ervaring, maar is volop aan het trainen. “Als ik niet de eerste de dansvloer moet verlaten, dan is het op zich al geslaagd”, vertelde hij onlangs aan KW. Ook Ingeborg, die een opvallende passage had in ‘De Verraders’. Mohsin waagt zich komende zondag aan een chachacha op Rock This Party van Bob Sinclair, terwijl Ingeborg inzet op een Weense wals op Hijo De La Luna van Mecano. Na afloop kan je ook op hen stemmen om ze te laten doorstromen naar de volgende ronde.

‘Dancing with the Stars’, op zondag 16 maart om 20 uur bij VTM.