Ingeborg, de laatste West-Vlaamse Eurovisiesongfestivalkandidaat die in 1989 óók naar Zwitserland mocht, over Red Sebastian: “Gedurfde keuze”

Red Sebastian, of Seppe Herreman uit Oostende, trekt voor ons land naar het Eurovisiesongfestival. Hij is de eerste West-Vlaming die daarin slaagt sinds Ingeborg in 1989, die nota bene óók naar Zwitserland mocht. “Wat het vervolg ook is, je land vertegenwoordigen is een enorme eer.”

Red Sebastian kon zijn favorietenrol helemaal inlossen en trekt voor ons land naar het Eurovisiesongfestival in het Zwitserse Bazel op 13 mei. De vorige keer dat een West-Vlaming ons mocht vertegenwoordigen was Ingeborg in 1989, met de wondermooie evergreen ‘Door de wind’, uitgerekend ook in Zwitserland. Nog straffer: Seppe was nog niet eens geboren toen Ingeborg op het podium in Lausanne stond.

Red Sebastian won Eurosong en trekt straks naar het Zwitserse Bazel. © © VRT

Ingeborg is alvast enthousiast over haar ‘opvolger’. “Wat een unieke en opvallende keuze die ook meteen de aandacht trekt!”, aldus Ingeborg. “De staging en de visuele presentatie waren echt wel heel sterk met een pittige visuele impact. Ik wens hem alle succes toe! Het is een interessante en jonge, gedurfde keuze voor het festival. Het geeft Seppe zeker de kans om zichzelf op een vernieuwende manier te presenteren. Wat het vervolg ook is, je land vertegenwoordigen is een enorme eer.”

Goede ondersteuning

Of ze ook een tip heeft voor de Oostendenaar? “Door mijn tv-werk ken ik zijn manager een beetje – ik leerde hem kennen tijdens ‘I Can See Your Voice’ – en waw, wat is hij in goede handen! Maarten Krajsman is echt een enthousiaste begeleider die voor supergoede vibes zorgt. Altijd belangrijk dat je op een goede ondersteuning kan rekenen. Dat zit helemaal goed. Dus een tip? Luisteren naar Maarten en vooral genieten!”, glimlacht Ingeborg. “Hoe dan ook belooft het weer spannend te worden!”

Bekijk hier nog eens de deelname van Ingeborg in 1989: