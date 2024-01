Influencer Anastasya Chernook laat VTM-publiek beslissen of ze ogen laat laseren

In ‘Wat Zou Jij Doen?’ zien we op donderdag 1 februari hoe influencer Anastasya Chernook uit Zwevezele een moeilijke keuze in de handen legt van Karen Damen en een volle zaal wildvreemden.

Influencer en artiest Anastasya Chernook is slechtziend – in die mate dat ze ooit tegen kousen stond te babbelen in plaats van tegen haar hond – en draagt lenzen. Ze twijfelt al 10 jaar of ze haar ogen zou laten laseren of niet. Wat houdt haar tegen? Ze heeft een heilige schrik dat er iets mis zou lopen en dat ze net als Captain Jack Sparrow met een ooglapje zal eindigen. Maar nu legt ze in ‘Wat Zou Jij Doen?’, de keuze in de handen van het publiek. Die moet, met de steun van presentatrice Karen Damen, een beslissing nemen in haar plaats.