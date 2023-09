Ines (40) en zoon Xyanu (16) komen 2,5 jaar na woningbrand weer echt thuis dankzij Extreme Makeover op tv: “Ik ben iedereen zo dankbaar”

Ines Swynghedauw werd verrast door James Cooke voor het tv-programma ‘Extreme Makeover Vlaanderen’. “Mijn ex en de vader van mijn zoon Xyanu had ons ingeschreven. 2,5 jaar geleden zagen wij ons huis voor onze neus in rook opgaan. De komst van James was hartverwarmend en betekent enorm veel voor ons”, zegt Ines.

In april werd Ines Swynghedauw (40) uit De Panne compleet verrast door James Cooke, de presentator van het televisieprogramma Extreme Makeover Vlaanderen van Play 4, die plots aan haar deur stond. “En toen ging het allemaal heel snel. We moesten uit ons huis vertrekken en op acht weken tijd toverden heel wat vrijwilligers en het team van Extreme Makeover Vlaanderen ons huis terug om tot een echte thuis.”

Hevige brand

In januari 2021 gebeurde voor Ines het ondenkbare en brak er brand uit in haar huis. “Op dat moment was er gelukkig niemand thuis: mijn zoon Xyanu (16) was bij zijn vader en ik zat bij mijn vriend Davy, drie huizen verderop. Plots belde de politie aan en zagen we rook van bij mijn huis komen. Ik stond daar met mijn sleutel in mijn handen, maar compleet machteloos, want op dat moment kan je alleen maar toekijken hoe ze de brand proberen blussen”, blikt Ines terug.

De hele bovenverdieping brandde uit en de benedenverdieping raakte zwaar beschadigd door het water. “Het huis werd onbewoonbaar verklaard. Natuurlijk denk je dan ook aan alle spullen, die zijn verloren gegaan. Vooral de kleine dingen, waar er veel herinneringen aan vast hingen, deden pijn. Van mijn dooppeter had ik een teddybeer gekregen toen ik klein was. Een mooie herinnering aan hem, maar die ben ik dus kwijt. Hetzelfde voor een klein kerststalletje dat al jaren in onze familie zit.”

“De fotoalbums lagen in de veranda en zijn gelukkig gespaard gebleven”, gaat Ines verder. “Op dat moment leer je wel relativeren. De herinneringen aan iemand zijn belangrijker dan het materiële. Ik besefte ook hoeveel geluk we wel niet gehad hebben dat Xyanu en ik beide niet thuis lagen te slapen toen het gebeurde.

Herstel

De afgelopen twee jaar probeerde Ines zo goed als het kon om haar huis te herstellen. “We waren goed verzekerd en konden zo een deel terug opbouwen. Door de coronacrisis waren de prijzen van de bouwmaterialen zeer duur, dus daarom probeerden we zoveel mogelijk zelf te doen na het werk. Maar zoiets vraagt veel energie en tijd.”

De situatie was voor Ines zeer vermoeiend. “We hadden bijvoorbeeld geen trap meer en moesten altijd met een ladder naar de slaapkamers. Boven was er nog geen echt plafond en sliepen we onder het isolatiemateriaal. Xyanu noemde het zilverpapier. Ook de keuken was een samenraapsel van kasten, die de brand overleefd hadden. Het was lastig om na een dag werken thuis te komen en keer op keer te zien hoeveel werk er nog te doen was.”

“Iedereen van de familie of vrienden bood zich aan om te komen helpen, maar natuurlijk val je liever niemand lastig om de hele tijd dingen te vragen. De situatie veranderde plots toen mijn ex en de vader van mijn zoon Geert Reynaert (57) ons inschreef voor Extreme Makeover Vlaanderen. Ondanks dat we uit elkaar zijn, zijn Geert en ik nog steeds goede vrienden. We spreken regelmatig af met onze nieuwe partners erbij en onze zoon.”

Dankbaar

Op acht weken tijd slaagden familie, vrienden en collega’s erin om samen met het team van Extreme Makeover Vlaanderen het huis van Ines terug om te toveren tot een echte thuis. “Het is echt hartverwarmend om te zien hoe iedereen zijn best heeft gedaan en na zijn werkuren heeft geholpen. Mijn collega’s maakten er soms wel een grapje over: ‘Ja, wij moeten straks wel gaan bijklussen’. Maar verder wist ik niet wat er allemaal exact gebeurde. Het was voor mij nog een grote verrassing.”

“Bij de onthulling besefte ik het nog niet goed. Er komt dan zoveel op je af en je wil iedereen een knuffel geven. Je weet dat iedereen daar is voor jou en je een warm hart toedraagt. Ik ben iedereen zo dankbaar. Het betekent voor ons heel veel dat we terug thuis kunnen komen”, besluit Ines ontroerd.