Imker Korneel Claeys uit Passendale doet mee aan Een-quiz 1 jaar gratis: “Spannend om mezelf op tv te zien”

Op donderdag 5 januari start een nieuw seizoen van 1 jaar gratis op Een. Passendalenaar Korneel Claeys (40) maakt deel uit van de 16-koppige selectie kandidaten. “Mijn eerste tv-ervaring, maar het was fantastisch”, glundert hij.

Korneel Claeys (40) woont in Passendale. “Ik ben afkomstig van Geluwe maar woon hier intussen al sinds 2005”, vertelt Korneel, die getrouwd is met Wendy Durnez (39) en de papa is van Rube (17), Miro (15) en Ila (11).

Vanaf 5 januari kan je hem zien op nationale televisie. Hij neemt dit jaar deel aan 1 jaar gratis. “Het was mijn eerste televisie-optreden en het was fantastisch”, glimlacht Korneel. “We waren met 16 kandidaten en je hebt allemaal één gemeenschappelijk doel. Dat zorgt ervoor dat je in korte tijd een speciale band creëert met mensen die je daarvoor niet kende. Ook de presentator Kamal Kharmach (hij is de nieuwe presentator dit jaar en volgt Thomas Vanderveken op, red.) is een supertoffe gast. Grappig en vooral heel empathisch.”

Zichzelf gebleven

“Het zal wel spannend zijn om mezelf op tv te zien. De West-Vlaamse klanken heb ik niet kunnen verbergen. Misschien was ik ook net iets kalmer dan gewoonlijk. Vermoedelijk hebben de omstandigheden daar wat mee te maken, waardoor ik een beetje onder de indruk was. Toch ben ik grotendeels mezelf gebleven”, zegt Korneel die na een carrière bij de Colruyt sinds twee jaar fulltime imker is. “Na enkele jaren in bijberoep doe ik het sinds twee jaar in hoofdberoep. Ik ben enorm gefascineerd door bijen en de natuur. Met ons eigen bedrijf Honeybeez wil ik de wereld ietsje beter maken en daarbij ook iets betekenen voor de natuur. Mijn medevennoot heet Dieter Deleu. Hij komt uit Wevelgem en is getrouwd met mijn nicht. We gaan naar bedrijven in West-Vlaanderen en een stukje Henegouwen en Oost-Vlaanderen om daar bijenkasten te plaatsen. Er zijn nog ambities om verder door te groeien”, aldus Korneel, die ook in de bres sprong voor een Oekraïens gezin. “Mijn ouders waren ooit in 1994 gastgezin van een Oekraïens koor dat in Vlaanderen op tournee ging. De violist Sasha – afkomstig uit Poltava logeerde toen bij ons. We zijn altijd contact blijven houden. Ook toen de oorlog dit jaar in februari uitbrak, stonden we in nauw contact. Na alarmerende berichten ben ik samen met mijn vader een deel van het gezin gaan ophalen in het Poolse Krakow. Uiteindelijk verblijven ze nu in Gent en intussen is ook Sasha in België aangekomen.”

Volleybalcoach

In zijn vrije tijd traint Korneel een volleybalploeg. “Na een carrière als speler ben ik nu trainer. Dochter Ila speelt bij Floralux Dynamivo Moorslede. Ik train echter een andere jeugdploeg: de U13 meisjes. Een heel fijne hobby”, besluit Korneel.

Vanaf 5 januari is 1 jaar gratis iedere week te zien op één. Meer info over Korneels bedrijf: www.beeing.be