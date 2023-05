Imke (22) doet mee aan Million Dollar Island: “Vooral het groepsgevoel op het eiland is me bijgebleven”

De 22-jarige Imke Vermeulen, die sinds kort in Snellegem woont, zag haar deelname aan Million Dollar Island vooral als een prachtige reis en één groot avontuur. “Ja, ik heb er zelfs échte vrienden aan overgehouden”, zegt ze.

Imke Vermeulen groeide op in Koolkerke bij Brugge, verhuisde op haar zestiende naar Sijsele (Damme) en woont sinds kort in Snellegem.

Na haar middelbare studies humane wetenschappen koos ze voor een hogere studie ‘Event- en projectmanagement’, een afstudeerrichting binnen de opleiding Office Management. “Evenementen organiseren en projecten opzetten; dat leek me wel een boeiende wereld om professioneel in actief te zijn”, zegt Imke. “Maar na mijn studies heb ik wel eerst een sabbatjaar ingelast, waarin ik veel heb gereisd.”

Zonder verwachtingen

“In augustus ging ik dan toch op zoek naar een job. Ik was op de website van VTM aan het kijken en onderaan de pagina zag ik een overzicht met programma’s waar ze nog mensen voor zochten, waaronder dus Million Dollar Island. Doordat ik wel hou van avontuur en verre reizen, schreef ik me in. Zonder veel verwachtingen, maar tot mijn verrassing werd ik toch opgeroepen!”

Groepsgevoel

Zo werd Imke dus een van de honderd mensen, zowel Vlamingen als Nederlanders, die met een armbandje ter waarde van 10.000 euro op een Filipijns eiland werden gedropt in de hoop na heel wat opdrachten en eliminaties over te blijven en het finalespel te spelen waarbij maximaal 1.000.000 euro te winnen is. “Wat me vooral bijgebleven is, is het groepsgevoel dat al vlug ontstaat. Je kent er niemand en wordt geacht om met mensen samen te werken om een kamp te bouwen”, zegt Imke, die intussen werkt als HR-recruiter bij Konvert Interim in Brugge.

“En automatisch kom je uit bij mensen waarbij je je goed voelt. Ons team was alleszins heel divers, met mensen tussen de 20 en 63 jaar oud. Het was er ook wel erg warm, tot wel 35 graden. Zeker om in de ‘arena’ te zitten, voor bepaalde opdrachten of bijeenkomsten, was het goed zweten. Ik kijk erop terug als een heel mooie, avontuurlijke ervaring. En ja, ik heb er ook echt wel vrienden aan overgehouden.”