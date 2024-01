“Ik wil de nieuwe Metejoor worden”: Louis (15) te zien als de jonge Tom Waes in ‘James De Musical’

Wie vorige week naar ‘James De Musical’ keek, zag Louis Geldof als de jonge Tom Waes. Daarmee was de 15-jarige Oostkampenaar niet aan zijn proefstuk toe. “Ik speelde in het vorige seizoen de jonge Alex Agnew, Bart Peeters en Luc Appermont.”

In ‘James De Musical’ verrast James Cooke wekelijks een nieuwe Bekende Vlaming met een musical over zijn of haar leven. In de eerste aflevering van het derde seizoen dat vorig week donderdag van start ging op Play4 en die te herbekijken is op Go Play speelde Louis Geldof de jonge Tom Waes. De Oostkampenaar was helemaal in zijn element. “Ik had nauwelijks last van zenuwen. Ik heb altijd wel een kleine, gezonde portie stress en voel de adrenaline door mijn lijf stromen, maar ik heb vooral altijd héél veel goesting om eraan te beginnen. De combinatie van dansen, zingen en acteren is niet evident omdat je op heel veel dingen tegelijk moet letten.”

“Omdat het een tv-opname is, komt er dan nog eens bij dat je moet weten naar welke camera je moet kijken bij welke zin of bij welk woord. Dat maakt een act opvoeren in James De Musical extra uitdagend. Maar ik was niet aan mijn proefstuk toe als de jonge Tom Waes. Vorig seizoen speelde ik ook al de jonge Alex Agnew, Luc Appermont en Bart Peeters. En ze mogen me zeker bellen als ze me nog eens nodig hebben. (lacht) Het waren stuk voor stuk superleuke ervaringen. Al mag je het zeker niet onderschatten, zo’n show wordt tot in de kleinste puntjes en details voorbereid. Alles moet kloppen.”

Hoe ben je bij James De Musical terechtgekomen?

“Ik ben aangesloten bij Spotz-On, een artistiek huis in Antwerpen dat partner is van Studio 100. Zo kon ik telkens auditie doen.”

Waar leerde je zo goed zingen? Of is het een familietrekje?

“Het was mijn leerkracht notenleer die enkele jaren geleden opmerkte dat ik toch wel goed kon zingen. Maar het zit inderdaad in de familie. Mijn broers en zus zingen graag, mijn papa is muzikaal aangelegd, opa René Geldof acteerde in het verleden en schrijft vandaag gedichten en één van mijn overgrootmoeders was operazangeres.”

Louis en Ferre. © gf

Hoe ben je in het toch wel kleine musicalwereldje gerold?

“Mijn oudste broer Lucas deed auditie voor de musical Het ei van oom Trotter, een musical van de Brugse theatervereniging TeamJacques naar het boek van jeugdauteur Marc De Bel. Hij kreeg de hoofdrol en vond het fantastisch om te doen én ik vond het fantastisch om naar te kijken. Dat wou ik ook doen, dus deed ik auditie voor de volgende musical van TeamJacques. Dat was Blinker, opnieuw een vertolking van een boek van Marc De Bel. Ik had een leuke rol: ik mocht de jonge Blinker spelen en Lucas de oudere Blinker. Maar helaas brak corona toen aan en werd die musical nooit gespeeld. Héél spijtig, maar ik had de smaak wel helemaal te pakken.”

“De mooiste ervaring was mijn act met Bart Peeters in de Lotto Arena”

“Door corona lag ook de musicalwereld een hele tijd stil, maar toen het weer kon, heb ik audities gedaan in Antwerpen voor de musicals Het geheim van te veel torens (boek van Mark Tijsmans) door The Musical Academy en Deep Brigde; en Smike, een popmusical door The Singing Factory. Ondertussen repeteer ik op woensdagnamiddag bij Spotz-On in Antwerpen, op vrijdagavond volg ik een musicalopleiding aan het conservatorium MAAK in Knokke en op zaterdagvoormiddag ga ik opnieuw naar Antwerpen, om te repeteren bij The Singing Factory. Zingen en acteren zijn helemaal mijn ding, aan mijn dansmoves valt welt wel nog wat te sleutelen.”

In het voorjaar van 2022 was je te zien in The Voice Kids, hoe blik je terug op die ervaring?

“Ik zong ‘Ik mis je zo’ van Will Tura in de blind auditions en kwam in team Metejoor terecht. Tijdens de knock-outs strandde ik met het mooie lied ‘Ze gelooft in mij’ van André Hazes, maar ik wist wel: dit wil ik doen.”

Wat was het hoogtepunt van je prille musicalcarrière?

“Ik heb al veel leuke dingen mogen doen, maar ik blik met bijzonder veel plezier terug aan James De Musical Live on Stage vorig jaar in de Lotto Arena in Antwerpen. Het gaf een kick om op een podium te staan voor zo’n groot publiek. Ik mocht er mijn act van de jonge Alex Agnew nog eens brengen en mocht een duet zingen met Bart Peeters. Een topervaring.”

Hoe zie jij de toekomst?

“Ik zou graag artiest worden. Toch twijfel ik nog of ik na het middelbaar in die richting verder ga. Want ik ga heel realistisch: er zijn weinig mensen die doorbreken als artiest. Maar mocht ik door de juiste personen een aanzet krijgen, zou ik er wel durven voor gaan. Anders zal ik wellicht geneeskunde studeren of een andere wetenschappelijke studie.”

En als je écht luidop mag dromen?

“Ik zou graag de nieuwe Metejoor worden. Of de nieuwe Bart Peeters. Naar die twee kijk ik erg op! Het zijn allebei rasechte artiesten die ook steeds zichzelf blijven.”

Waar kunnen we jou binnenkort nog bezig zien?

“Nu vrijdag 19 januari treed ik samen met Lucas op in de Koninklijke Stadsschouwburg in Brugge tijdens de Dinsdagclub van Don Vitalski, samen met andere bekende en minder bekende artiesten. Don Vitalski, beter bekend als de nachtburgemeester, is razend populair in Antwerpen en verovert stilletjes aan ook de rest van Vlaanderen. Voor wie er bij wil zijn: er zijn nog tickets. In het voorjaar speel ik mee in Magdalena. The Singing Factory neemt het publiek in deze musical mee naar het Ierland van de twintigste eeuw en vertelt het waargebeurde en schrijnende verhaal van duizenden jonge vrouwen die in kloosters gedumpt werden, waar ze dwangarbeid moesten uitvoeren. Het wordt absoluut de moeite, dus bij deze nodig ik iedereen graag uit om een van onze voorstellingen bij te wonen.”