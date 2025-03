“Ik kruip graag onder die cowboyhoed”: Zouzou Ben Chikha (54) over zijn rol als cafébaas Muze in ‘Chantal’

Met een verse Kastaar op zak begint de VRT-reeks ‘Chantal’ aan z’n derde seizoen, eerst op Streamz, later dit jaar op VRT 1. Seizoen 3 zit, volgens acteur Zouzou Ben Chikha, vol verrassende wendingen voor alle hoofdpersonages. “Ik ben nog steeds vereerd dat ik deel mag uitmaken van deze ploeg”, vertelt de acteur in een interview met De Zondag.

Wat begon als een spin-off van Eigen kweek, is tegenwoordig een op zichzelf staande en uiterst gewaardeerde komische reeks die recent nog een Kastaar won voor beste fictiereeks van 2024. “Ik bedoel dit absoluut niet oneerbiedig, maar wat mij betreft heeft Chantal Eigen Kweek opzij geduwd. Dat op zich is al een prestatie, met dank aan de humor, generositeit en het talent van bedenker en schrijver Mathias Sercu”, vertelt Zouzou Ben Chikha die al drie seizoenen cafébaas Muze speelt. “Mathias is voor mij echt een held daarin. Ik vind hem een geniale scenarist en schrijver, ik kijk echt naar hem op.”

Neem ons een mee naar seizoen 3: wat gebeurt daar allemaal in?

(lacht) “Ik ga daar echt niets over vertellen, dat weet je toch. De kijker mag zich aan heel wat interessante plotwendingen verwachten; zover wil ik nog gaan. Ik denk dat iedereen aangenaam verrast zal zijn. Verder blijven we ook in dit derde seizoen ronddwalen in de verbeelding en kronkels van Mathias.”

Hoe plezant is het om als acteur op de set van ‘Chantal’ rond te lopen?

“Ik ben niet alleen blij maar ook vereerd dat ik deel mag uitmaken van de cast. In de eerste plaats is de hele ploeg fantastisch. Ik weet dat iedere acteur dat pro forma moet beweren, maar ik meen het echt. Ik heb op andere sets gestaan. Bij Chantal is het altijd geweldig tof; dat voelt echt niet aan als werk. Ondertussen kennen de acteurs en de crew elkaar ook weer beter. Dat geeft zin om nog wat extra dom en zot te doen op de set.”

“Mensen vragen me of mijn café al open is”

“Ik kruip graag onder die cowboyhoed en heb het gevoel dat ik mijn toon heb gevonden in dat personage. En ook niet onbelangrijk: ik kijk achteraf met mijn gezin naar Chantal, en het is zo geestig om dat samen met hen te beleven. Iedereen mag over Chantal denken wat hij of zij wil, maar wat mijn gezin denkt, vind ik belangrijk. En zij genieten van die reeks.”

Word je er vaak op aangesproken door andere mensen? Voel je dat de reeks leeft?

“Ja, absoluut. Na al die jaren ben ik wel nog altijd Amar van Bevergem; dat is echt een blijver. Maar nu word ik toch ook vaak aangesproken op mijn rol als Muze. Mensen vragen me of mijn café al open is (lacht). Mijn kinderen vinden dat wel geestig. Ik ken ook wel wat collega’s die in het begin wat kritischer waren voor Chantal, maar die na het tweede seizoen helemaal mee zijn. Ook dat vind ik leuk om te horen.”

Je bent momenteel niet enkel in ‘Chantal’ te zien, maar ook in ‘Dood Spoor’, dat ook goede kritieken krijgt. Ik neem aan dat het fijne tijden voor je zijn als acteur.

“Het zijn heel toffe tijden. Het is aangenaam om in reeksen te spelen die goed marcheren; dan ben je blij dat je je energie hebt gestoken in iets dat een goed en lang leven zal hebben. Dat doet echt deugd. Maar ik ben ook nuchter genoeg om te beseffen dat niet altijd alles kan lukken. Ik heb ook andere jaren gekend als acteur. In Dood Spoor heb ik trouwens maar een kleine rol, maar ook dat scenario vond ik fantastisch. Malin (-Sarah Gozin, de bedenker van ‘Dood Spoor’, red.) is nog zo iemand waar ik enorm naar opkijk. Ze is zo’n goede scenariste. De rekbaarheid van de realiteit in Dood Spoor, het absurdisme van die reeks… Echt straf.”

Wat staat er voor jou in de toekomst nog op de planning?

“Ik ben een film aan het schrijven, een film die voor mij persoonlijk heel belangrijk is. Het idee voor die film sluimert al jaren in mijn hoofd en ik heb nu eindelijk de moed gevonden om een eerste versie van het verhaal te schrijven. Maar dit is uiteraard een project van lange adem. Ik wil het echt goed doen en me niet laten opjutten door een financiële noodzaak of druk van buitenaf. Het zijn in ieder geval hectische tijden, en daarom interessant.” (Sebastiaan Bedaux/De Zondag)