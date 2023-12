“Ik kreeg nog nooit zó veel reactie op een rol”: Maaike Cafmeyer schittert weer in ‘Chantal’

Vergeet Nieuwjaar, we tellen af naar het tweede seizoen van ‘Chantal’. Dat is vanaf vrijdag te zien op Streamz en vanaf januari op VRT 1. Actrice Maaike Cafmeyer is overigens volgend jaar niet van ons scherm weg te branden, met onder meer een opvallende rol in ‘De Droomfabriek’. “Ik heb altijd graag verschillende dingen gedaan. Als actrice kan je niet overleven door alleen maar te wachten op grote rollen.”

Na haar avonturen in Wijtschate is politieagente Chantal Vantomme zo goed als ingeburgerd in Loveringem. Maar de gebeurtenissen van vorig seizoen zinderen nog na. Na de mislukte gijzeling dient kandidaat-burgemeester Roland Schiettekatte klacht in bij het Comité P, waardoor Chantal geschorst aan de zijlijn moet toekijken. De sheriff worstelt intussen met zijn nieuwe rol als chef, terwijl het voor Chantal ook privé niet altijd over rozen loopt.

Je merkt het: seizoen twee belooft meer van hetzelfde. Wij mochten al exclusief de eerste aflevering bekijken, en de honger naar meer is groot. Want ook nu zit de humor veeleer in de ongemakkelijkheid die niet altijd benoemd wordt. “En er worden geen woorden aan vuil gemaakt. Dat is het unieke aan Chantal, dat ze alles wat heel raar is als normaal aanziet”, aldus Maaike. “Tussen de lijntjes kunnen lezen, is in deze serie een must, en door de herkenbaarheid zien de mensen het zo graag.”

“Een goed verhaal vertellen en de mensen gelukkig maken. Daar draait het nog altijd om”

De reeks, die vorig najaar elke week vlotjes meer dan een miljoen kijkers haalde, had ook een impact op Maaike. “Ik hoor tot mijn groot plezier heel vaak dat gezinnen samen kijken, maar wat ik écht nog nooit eerder heb meegemaakt is dat mensen zelfs stoppen met de auto om mij er over aan te spreken. Heel wat mannen trouwens, die het herkenbaar vonden. Ik kreeg ook veel toffe reacties van vrouwen, die hun mannen aanspoorden om te kijken. Er was ook een korpschef van een bepaald arrondissement die zei dat het er ook bij hen zo aan toegaat, wat ik wel grappig vond. De mensen waren vooral heel dankbaar dat ze ongeremd konden lachen.”

Vrouwelijke hoofdrol

Onbewust brak Maaike ook een lans voor een vrouwelijk hoofdpersonage in primetime. “Het is het bewijs dat er iets aan het verschuiven is in het televisielandschap. Er bestaat zoiets als de Bechdeltest, een test waarbij je kan zien of er in een film twee vrouwelijke personages voorkomen die iets te zeggen hebben, ook tegen elkaar en niet alleen over mannen. Als je de lijst met films en series bekijkt die daaraan niet voldoet… (blaast) Dat vond ik heel confronterend. Vrouwen zijn in het dagelijks leven ook veel meer dan ‘lief van’, ‘moeder van’ of ‘oma van’.”

“Als ik naar bepaalde oude films kijk met pakweg Judy Garland of Marilyn Monroe, is het bijna niet om aan te zien. We beginnen daar stilaan een kentering in te zien, maar ik merk wel dat er in Vlaanderen heel veel goodwill is op dat vlak. Sommige scenario’s die ik vroeger gekregen heb… dat zou ik vandaag niet meer doen. Toen was je content dat je werk had. En als 20-jarig meisje word je niet serieus genomen. Dat is nog steeds zo. Er gaat al veel meer aandacht naartoe, maar er is nog wat werk aan de winkel. Al lopen alle grote veranderingen nogal moeizaam. (denkt na) Ik heb hier ook heel hard het geluk dat Mathias (Sercu, red.) dit op mijn lijf had geschreven. Fantastisch.”

Van reis tot musical

Is een reeks schrijven ook iets dat Maaike ambieert? “Ik schrijf heel graag, en dat staat wel op mijn bucketlist, ja. Maar ik heb simpelweg geen tijd. Wat dat betreft, ben ik op en top vrouw. Tussen twee interviews door, bel ik naar de logopedie, denk ik nog na over een tekst die ik moet leren en zit ik met mijn gedachten bij mijn kerstmenu. Dat zorgt er voor dat je je altijd schuldig voelt omdat je steevast op de verkeerde plaats bent. En dan heb ik nog geluk met een geweldige man, die op die momenten eten maakt en de kinderen van school haalt. Hij is ook bereid om dat te doen. Meer nog: ik denk dat er veel mannen het ook prettiger zouden vinden om hun kinderen naar de voetbaltraining te brengen in plaats van hun carrière na te streven.”

In 2024 wordt het allicht niet veel beter, want haar jaar is zo goed als gevuld. Eerst en vooral op het scherm, want dit voorjaar is Maaike te gast bij Bent Van Looy in Zingen is goud (VRT CANVAS), gaat ze op reis met Sergio Herman (in Sergio Over De Grens op VTM, red.) en wijdt James Cooke een heuse musical aan haar op Play4. “Vooral dat laatste heeft indruk gemaakt, want dat metier van musical is ongelooflijk moeilijk. Heel straf wat ze gedaan hebben.”

(lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het meeste wat straks te zien is, is al opgenomen. Maar er is nog meer. Zo is het geen geheim dat volgend jaar het derde seizoen van Chantal wordt ingeblikt en krijgt ze ook een glansrol in De Droomfabriek. Daarbij zal ze elke week de hulp van kijkend Vlaanderen inschakelen om op korte termijn wensen waar te maken. Daarnaast werkt Maaike ook aan een documentaire met De Hofleveranciers. Aan afwisseling geen gebrek dus. “Ik heb altijd al graag die verschillende dingen gedaan. Bewust ook, zelfs al was het tegennatuurlijk. Van reclamespotjes inspreken, tot musicals, hele commerciële dingen of theater. Omdat ik altijd wou bewijzen dat je als actrice niet kan overleven door alleen maar te wachten op grote rollen.” (lacht)

Of ze geen schrik heeft dat er straks misschien geen rollen meer zullen zijn? “Ik verdiep me ook steeds vaker in bestuursfuncties bij vrouwen. Als je iets wil veranderen in onze business, kan dat ook achter de schermen. Ik zie mezelf dat wel doen. Het was niet mijn droom om bekend te worden. Mijn droom was om een goed verhaal te vertellen en de mensen gelukkig te maken. Daar draait het nog altijd om.”

Het tweede seizoen van Chantal is vanaf 21 januari elke zondag te zien op VRT 1 en VRT MAX. Wie niet kan wachten, kan de reeks vanaf vrijdag al bekijken op Streamz.