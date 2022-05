Silke Thorrez in Nonkels: “Ik heb op de set gestolen met mijn ogen”

Silke Thorrez uit Beselare was tot voor kort vooral bekend van theater, maar met haar rol in ‘Nonkels’ komt daar nu verandering in. Zeker als je weet dat ze dit najaar ook opduikt in die andere West-Vlaamse serie: ‘Chantal’. “Anke ligt fysiek dicht bij mezelf, maar zo’n rol waarbij je je echt kan transformeren, lijkt me heerlijk!”

We spreken Silke die in Gent woont in haar ouderlijk huis in Beselare, een verdieping lager waar ze als klein meisje al plakboeken bijhield van acteurs en actrices. Het besef dat straks iemand dat bij haar doet, kan ze nog niet vatten. Zelfs al gooit ze nu hoge ogen met de reeks Nonkels. Want de onzekerheid die haar lang parten heeft gespeeld toen ze afstudeerde, is nog niet helemaal weg. “Het is niet alleen een onzekere tijd, maar ook binnen dat wereldje ben je een schietschijf van zodra je op de bühne stapt. Al is die onzekerheid ook bijna een vereiste, omdat je zo jezelf in vraag stelt”, aldus Silke.

Het schoolvoorbeeld? De casting voor Nonkels waar ze bijna niet naartoe was gegaan. “Het klinkt misschien oppervlakkig, maar ik had echt schrik om te gaan. Tot op het moment dat ik stond te bleiten dat ik niet wilde gaan en mijn lief me in de auto heeft geduwd. (lacht) Ik had ook niet verwacht om meteen Rik (Verheye, red.) en Jelle (De Beule, red.) te zien op die casting. Zo kon ik effectief de scène doen met mijn vader. Het klikte wel tussen ons en ik voelde dat die casting heel goed was gegaan. Ik was uiteraard heel blij toen ze mij kozen. Op de set heb ik dan ook gestolen met mijn ogen. Al die kleppers! Isabelle (Van Hecke, red.) was daarin ook echt mijn moedertje en heeft me onder haar vleugels genomen. Ook zij vertelde dat ze vaak wel eens twijfelt aan zichzelf. Om dan weer naar binnen te gaan en vlam! (lacht) Wat een vrouw! Echt, ik heb van elke minuut genoten. Na de opnames bleef ik soms nog even kijken om bij te leren. Wat ik het meest geleerd heb? Niet te groot willen spelen. Ik kom uit theater en elk detail lijkt op tv groter te zijn. Wat hielp, was tussen de takes door een paar scènes te zien. Ik was ook heel blij dat Jelle het erkende dat het niet makkelijk was om als een van de enige niét op de lach te spelen. Want Anke is zowat de voice of reason, iemand die net als de kijker denkt: wat gebeurt hier toch allemaal?”

“Gelukkig begreep Jelle (De Beule, red.) dat wat onzeker was omdat ik niet voor de lach moest gaan.” © Play4

Vreugde na arbeid

Vijftien jaar geleden stond Anke voor het eerst op de planken, met het lokale theatergezelschap Vreugde Na Arbeid, waar haar ouders nauw bij betrokken zijn. “Toen dacht ik: stel je voor dat ik door mijn ingangsproeven aan het Conservatorium geraak. En toen ik daar afstudeerde: stel je voor dat ik mijn ding mag doen. Mijn beste vriendin deed me op de première van Nonkels letterlijk en figuurlijk stilstaan bij waar ik op dat moment stond. Of het niet frustrerend is dat mijn jarenlang theaterwerk (onder meer bij jeugdtheater Larf, TgOdessa en Theater Antigone, red.) in vergelijking daarmee onder de radar blijft? Goh, dat is frustrerend, ja, maar ik heb dat ook losgelaten. Bovendien heb ik al enkele hele mooie erkenningen gekregen voor mijn werk. Omdat door corona veel theaterprojecten geannuleerd werden en er wel castings konden doorgaan, kon ik mij daar eventjes op richten. Maar ik wil het wel degelijk naast elkaar blijven doen, theater en tv. Want ik voel dat ik op het einde van de draaidagen op de set weeral verlang naar de theaterplanken, en omgekeerd. Ik zou liegen als ik zeg dat ik geen hoofdrol ambieer, maar ik voel me voorlopig veilig in die ondersteunende rol. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Mijn agenda in juni en juli is vrij leeg, maar ondertussen ben ik ook aan het schrijven. Onlangs sprak ik nog stemmetjes in voor De Noodcentrale (op Eén, red.). Dat soort zaken vind ik geweldig boeiend. Daarom heb ik ook al eens een theaterstuk geregisseerd. Ik wil overal wat van proeven en heb dat soort dingen nodig om mij te verrijken als speler. ”

Goed script

Opvallend: hoewel Anke televisiegewijs pas komt piepen (vorig jaar dook ze ook op in Onder Vuur, red.), is ze dit najaar ook te zien in Chantal, de spin-off van Eigen kweek. Momenteel staat ze op de set voor het tweede seizoen. “Ook bij Chantal ligt een heel goed script op tafel. Als speler is dat iets om heel dankbaar voor te zijn. Of ik nog persoonlijke ambities heb? Een theaterstuk op mijn naam, dat flink in de kijker loopt bijvoorbeeld. En uiteraard ook fictie, van series tot films. Een psychologisch drama, bijvoorbeeld. Of zo’n rol waarbij je echt een transformatie moet ondergaan. Anke lag qua fysiek heel dicht bij wie ik ben, maar zo’n rol waarbij je onherkenbaar bent, moet fantastisch zijn. Zo’n lelijk, getormenteerd schepsel spelen… Héérlijk! Misschien heeft dat wel iets te maken met het feit dat ik uit een heksendorp kom?” (lacht)

‘Nonkels’, elke dinsdag om 20.35 uur op Play4 en op Goplay. De reeks is ook integraal te zien op Streamz.