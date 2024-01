“Ik heb héél veel goesting in deze nieuwe uitdaging”: Jens Lemant nieuw schermgezicht bij Focus&WTV

Journalist Jens Lemant (33) start als nieuw schermgezicht bij Focus&WTV. Hij zal vanaf vrijdag 12 januari zowel ‘s middags als ‘s avonds en regelmatig tijdens het weekend het nieuws presenteren.

Bruggeling Jens Lemant werkte twaalf jaar bij Radio2 West-Vlaanderen, maar maakt sinds 1 januari 2023 deel uit van het redactieteam van Focus&WTV. In amper een jaar tijd groeide hij als reporter uit tot een vaste waarde, nu vervoegt hij ook het team nieuwsankers.

Samen met vaste schermgezichten Tijs Neirynck, Ann-Sofie Sabbe, Kjenta Vangampelaere en Karl Vandenberghe zal Jens zowel ‘s middags als ‘s avonds het nieuws uit West-Vlaanderen de wereld insturen.

Spannend

Een stille droom die werkelijkheid wordt, valt te horen. “Toen ik kind was, speelde ik wel eens nieuwslezers op televisie na en deed ik alsof ik er zelf één was”, zegt hij.

“Ik kijk er naar uit om ons nieuws aan de West-Vlaamse kijkers te vertellen” – Jens Lemant

“Om dat nu in het écht te mogen doen, is heel bijzonder. Ik kijk er naar uit om ons nieuws aan de West-Vlaamse kijkers te vertellen. Best wel spannend, want na twaalf jaar bij de radio, komt er nu ook beeld bij de klank. Als dat maar goed komt… Ik heb héél veel goesting in dit nieuwe hoofdstuk.”

Vertrouwd gezicht

Bart Coopman, chef nieuws bij Focus&WTV, heeft alle vertrouwen in Jens. “Zijn stem ken je al en ik ben er zeker van dat Jens binnen de kortste keren ook als schermgezicht vertrouwd zal overkomen bij de 300.000 kijkers die elke dag op Focus&WTV afstemmen. Jens heeft het afgelopen jaar bewezen dat hij zeker zorgt voor versterking van onze redactie.”

© Focus&WTV

“Bij live-interventies in het nieuws hebben we al gezien wat hij in zijn mars heeft. We twijfelen er geen seconde aan dat hij dit even vlot zal doen van uit onze nieuwsstudio. Samen met Karl, Ann-Sofie, Tijs en Kjenta wordt Jens een vast gezicht voor West-Vlaams nieuws.”