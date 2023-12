“Ik dacht: is dit nu écht gebeurd?” Guga Baúl wordt op indrukwekkende manier de Slimste Mens ter Wereld

Het is gebeurd! Guga Baúl won na een ijzersterke en waanzinnige finale van Jacotte Brokken in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Na acteur, comedian, theatermaker en imitator mag de Oostendenaar dus nóg een titel toevoegen aan het al indrukwekkend lijstje. “Kalm? Ik was vooral héél moe.”

“Ik heb hier al heel veel gezien, maar dit heb ik nog nooit gezien.” Zowel presentator Erik Van Looy, het publiek als de kijkers thuis waren met verstomming geslagen toen Guga Baúl donderdagavond met een fantastisch manoeuvre het eindspel van De Slimste Mens ter Wereld vastlegde. Het zag er immers even niet goed uit voor de komiek, maar dan kreeg hij een vraag over toneelstukken van Shakespeare.

Er moest nog één antwoord gegeven worden, maar plots besloot Guga zich tot ieders verbazing te laten zakken, tot 17 seconden tegenover 39 seconden voor weervrouw Jacotte Brokken die plots, euh…., de bui zag hangen. Door het laatste correcte antwoord te geven, werd het 17 tegenover 19 seconden, waardoor Guga weer aan zet was. Eén correct antwoord was genoeg om Jacotte naar huis te spelen. Een straf manoeuvre dat we nog nooit zagen in de 21 seizoenen van De Slimste Mens ter Wereld.

Een meesterlijk tactische zet, waarbij Jacotte al de bui voelde hangen… © Play4

Een meesterlijke tactische zet, en dat in een finale waar doorgaans elke kandidaat zit te sterven. Maar Guga bleek de kalmte zelve. “Kalm? Ik was vooral héél moe”, grijnst Guga. “Je lacht ermee, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik geen stress had. Anders had ik misschien gedacht: ‘shit, het gaat niet zo goed, heb ik wel genoeg geslapen?’ Dan ging ik dat mezelf niet vergeven hebben. Nu was het eerder iets van je m’en fous.”

Niet panikeren

Wat niet betekent dat hij niet voorbereid was. Integendeel. “Het ging ver, ja. Je ziet water of chips passeren, en je noemt meteen de bekendste merken. Of je merkt iets op, en denkt: ‘ah, dat zou een goeie 3-6-9-vraag zijn’. Het enige waar ik moest voor opletten dat ik niet te véél opzocht, want voor je het weet, vragen ze iets over Beckham of Messi, en som je heel hun carrière op. En natuurlijk is er een kans dat je effectief zo’n vraag krijgt, maar het kan wel. De vraag over de vijf grootste energieleveranciers? Die stond als mogelijke vraag in mijn voorbereiding.”

Guga had met Charlotte Adigéry en Charlotte Brokken twee stevige concurrentes. © Play4

Ook geen toeval, zo blijkt, is de tactische zet in het eindspel. “Met mijn beste maat had ik op voorhand alle mogelijke opties overlopen. Wat als ik plots zoveel seconden voor of achter sta? Ook deze zet was een optie, maar dan nog moet je heel snel schakelen in je hoofd. Het is een vorm van parallelle luciditeit, je bent ineens op drie sporen aan het denken. Je denkt na over het antwoord, je seconden en een eventuele tactiek. Ik wist wel dat ik niet meteen moest panikeren omdat ik in het begin een achterstand had. Bart Cannaerts kwam me vooraf vertellen dat hij vorig jaar 150 seconden voorstond en toch verloor van Danira. Alles is mogelijk in dat spel, maar het had ook heel snel heel anders kunnen aflopen. (denkt na) Ik schrok wel van mezelf, want doorgaans ben ik een echt stresskeun. Als het in het sporten plots aankomt op een punt (Guga is een fervente padeller, red.), dan kon ik in het verleden al eens dichtklappen. Bovendien moet je in sport niet nadenken, en hier wel.”

Slimste koppel

Toen hij zich liet zakken, wisten velen niet meteen wat er aan het gebeuren was. “Ook Tine (Embrechts, zijn vrouw, red.) was aan het panikeren achter mij. Maar mijn beste maat was er gerust in. Hij wist wat ik aan het doen was. Dat bewuste moment was een soort aha-erlebnis. Alles viel goed. Maar toen ik dat laatste antwoord gaf, dacht ik wel: ‘is dit nu écht gebeurd?’. Waanzin. Echt heel cool om niet alleen te winnen, maar het ook op die manier te kunnen doen. Veel weet ik er niet meer van. Ik ben meteen naar Tine in het publiek gegaan, een beetje zoals Nadal die voor de twaalfde keer Roland Garros wint.”

Na afloop vloog Guga zijn vrouw Tine in de armen. Zij haalde eerder al de hoogste topscore ooit. © Play4

Opvallend: zijn wederhelft heeft de hoogste topscore ooit, na haar deelname twee seizoenen geleden. Ze krijgen dus meteen de stempel van ‘slimste koppel ooit’. “De lat ligt nu wel hoog voor onze kinderen, die met hun examens bezig zijn”, lacht Guga. “Maar de steun van thuis uit was heel tof. Ik ben hen heel dankbaar. Ik denk dat Tine vooral heel blij was dat ze me niet moest troosten achteraf.”

Reacties

Als hij had verloren, was dat wel eervol geweest. Want aan Jacotte Brokken had hij een stevige kluif. Alex Agnew was lang genoemd als favoriet, maar de weervrouw van de openbare omroep maakte zonder meer indruk. “Absoluut. Ze was heel goed voorbereid en bleek ook over een brede algemene kennis te schikken. Straf.”

Jacotte speelde een ijzersterke finale: “Ze was heel goed voorbereid.” © Play4

Tijdens zijn ‘gewone’ deelname liep Guga al een straf parcours, waar hij naar eigen zeggen ook al veel reactie op kreeg. “Ik kreeg zelfs berichten van mensen van wie ik het totaal niet had verwacht. Van Urbanus en Bart Peeters tot Jean Blaute en zelfs Paul Ricour (Pol uit Merlina en Postbus X, red.). Doorgaans bejubel ik mijn jeugdhelden, maar opeens berichten van hén krijgen… waw, dacht ik, nu heb ik het gemáákt.” (lacht) “Maar het is wel zot hoe die quiz leeft, en hoe het dankzij Erik ook nog steeds zo goed draait. Die gast smijt zich elke keer weer.”

En of hij trots is: “Maar nu mag er weer aandacht gaan naar mijn gezin.” © Play4

Voor Guga waren het pittige maanden, en zijn agenda voor volgend voorjaar loopt ook al aardig vol. Zo speelt hij met Jonas Van Thielen onder meer de XXL-versies van de succestour Badje vol met stroop, een eerbetoon aan Urbanus en andere televisiehelden. “Ik denk dat ik tot Kerstmis nodig zal hebben om alle berichten te beantwoorden straks, maar dat is wel fijn. Voor de rest mag de aandacht nu eventjes volledig naar het gezin gaan. En mijn oorkonde? Euh, die hangt voorlopig boven mijn bed. Ik moet nog een geschikte plek zoeken.” (lacht)