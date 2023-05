Ieperse Tessa Denys (28) uitgeroepen tot Miss Exclusive Water: “Tonen dat ik mijn titel waard ben”

Zaterdagavond werd Tessa Denys (28) uitgeroepen tot Miss Exclusive Water. Ze haalde in de finale van Miss Exclusive de top vier. Het kroontje ging naar Barbara Roymans (25) uit Ronse. Ook komend jaar wil Tessa alle kansen grijpen die op haar pad komen.

Tv-kijken Vlaanderen kon Miss Exclusive volgen via Ment TV. “De finale was in het Oost-Vlaamse Zottegem, meer bepaald in de Sotto’s”, zegt Tessa. “We gingen al van donderdagmorgen op afzondering en stonden met 14 dames in de finale. Iedereen heeft veel potentieel dus het was koffiedik kijken op basis van welke zaken de jury zou oordelen. Bepaalde dingen konden beter, zoals de catwalk. Maar overall ben ik tevreden, want ik ben mezelf gebleven en dat speelde in mijn voordeel.”

Elementen van de aarde

Ze overleefde twee tussentijdse eliminaties en zo deed Tessa tot het laatste mee voor Miss Exclusive 2023. “Daar greep ik net naast, maar ik werd wel uitgeroepen tot Miss Exclusive Water. Iedereen van de top vier kreeg een lint met daarop een element van de aarde. Ik vind het fijn dat het water was, want mijn final statement was daarop gericht.”

Internationaal?

Uiteindelijk ging het kroontje naar Barbara Roymans. “Er volgde nog een leuke afterparty tot rond 3 uur. Met de laatste vier kandidates bleven we daar overnachten en keerde uiteindelijk zondagavond huiswaarts. Ik was heel blij met de drie medefinalistes, stuk voor stuk sterke vrouwen. We zijn nu elk de ambassadeur van ons element en ik zal het komende jaar dus blijven meedraaien. Mogelijk komt er nog een internationaal vervolgstuk, maar dat wordt binnenkort besproken.”

Vastgoedadviseur

Het smaakt sowieso naar meer voor haar. “Ik wil tonen dat ik mijn titel waard ben. Als persoon ben ik weer gegroeid en het wordt ongetwijfeld een jaar om naar uit te kijken. Ik kan het ieder meisje aanraden om deel te nemen. Het is mijn bedoeling om de kandidates van volgend jaar bij te staan met advies.”

Tessa moest even bekomen van de intense dagen voor en na de liveshow van deze missverkiezing. “Het was een reality check toen ik me dinsdag weer moest aanmelden bij mijn werkgever ERA Domus. Daar ben ik aan de slag als vastgoedadviseur”, vertelt ze. “Maar ik koester alleen maar mooie herinneringen aan dit avontuur.”

Hoogste bungeejump

Haar ene droom is gerealiseerd of ze kijkt al uit naar de volgende. “Zoals ik op de liveshow vertelde, wil ik geld inzamelen voor de coral gardeners door een wereldrecord te gaan verbreken. Het ingezamelde geld zal rechtstreeks gebruikt worden om koralen te gaan aanplanten met de organisatie van dit project. Ik wil de hoogste bungeejump realiseren op 5 kilometer hoogte vanuit een luchtballon. Dit moet de komende maanden nog verder uitgewerkt worden. Waarboven ik het liefst wil springen? Dat mag gerust in Ieper zijn. Ik ben er tenslotte geboren en getogen en een trotse Ieperlinge.”