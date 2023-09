Ieperse straattheaterduo Kartje Kilo in Iedereen Beroemd: “Elke week Radio Mano Sport in heel Vlaanderen”

Het Ieperse straattheaterduo Kartje Kilo maakt al twintig jaar naam, faam en amusement op Vlaamse evenementen en festivals. Voortaan zijn Wouter Sinaeve en Johan Feys ook elke donderdagavond te zien in een vaste rubriek van het VRT 1-programma Iedereen Beroemd met hun populairste act: Radio Mano Sport.

Ieperlingen Wouter Sinaeve (49) en Johan Feys (48) begonnen bijna twintig jaar geleden met guerrilla-theater: plotseling duiken ze op in het straatbeeld met absurde, verrassende en improviserende animatie. Hun eerste act vond plaats onder de kerktoren van Zonnebeke. “Tijdens de Zonnebatjes, op vraag van onze vriend Lieven Calis”, vertelt Wouter. “En dan hadden we een naam nodig. Wouter en Johan, dat klinkt niet. Hoe dan ook wilden we iets West-Vlaams.”

Mano Sport

“En iets dat op niets sloeg”, zegt Johan. “De naam Kartje Kilo was buiten de Westhoek moeilijk begrijpbaar. In Nederland dacht men dat het ging om een voor- en familienaam.”

Vanonder de lokale kerktoren ‘veroverde’ het duo evenementen en festivals in heel Vlaanderen met hun “animatie op maat”. De populairste act blijkt Radio Mano Sport. “Met grote voorsprong zelfs”, stelt Johan. “De act is nu een tiental jaar oud, was van bij het begin een bommetje en maakt nu zeventig procent van onze boekingen uit.”

Als Martial en Noël ziet het duo in elke publieke beweging genoeg aanleiding om met Radio Mano Sport tot live sportverslaggeving over te gaan, afgewisseld met “krakende vinylplaten, jingles en reclameboodschappen”.

Peter Vandenbempt

Tijdens de ludieke verslaggeving van de Belcanto Classic in Westouter vorige week kregen ze zelfs versterking van deelnemer Peter Vandenbempt. “De beste voetbalcommentator van het land was super positief over onze act.”

Intussen zijn Kartje Kilo en hun Radio Mano Sport opgepikt door de productieploeg achter Iedereen Beroemd, het dagelijkse tv-programma op VRT 1. “Elke woensdag vinden opnames plaats in een retrocaravan in een Vlaamse stad. Uit een anderhalf uur aan beeldmateriaal wordt telkens drie minuten gedestilleerd en uitgezonden in een vaste rubriek op donderdag” , aldus Johan. “Die productieploeg is daar urenlang professioneel en geëngageerd mee bezig. En het belangrijkste voor ons: we mogen gewoon ons ding doen. Dit wordt niet Radio Iedereen Beroemd.”

Vrouwen

De eerste opnames vonden afgelopen woensdag plaats in Aalst. “We wilden deze kans niet laten liggen”, vervolgt Johan. “Ik was zenuwachtig, al verwacht ik geen grote impact. Het kan een scheet in een netzak worden. Ik hoop wel dat ons format van Radio Mano Sport nog meer verspreid wordt.”

De agenda’s van het duo zitten nochtans overvol. Kartje Kilo blijft een bijberoep voor Wouter, educatief medewerker in de Ieperse musea, en Johan, leraar in het Ieperse College. “We hebben allebei het geluk dat we fantastische vrouwen hebben, die ons volledig steunen”, benadrukt Wouter. “Moet je dat nu weer zeggen over Petra”, lacht Johan. “Schrijf maar op, Johan zegt: ik heb een perfect vrouwtje. Nee, zonder zever, dat is echt waar.” (TP)