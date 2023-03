“Iedereen kijkt naar porno, maar niemand wil dat toegeven”: Kimberly (34) openhartig in ‘Alloo SEXpliciet’

Elke zondagavond gunt reportagemaker Luk Alloo ons een inkijk in de wondere wereld van de seksindustrie. Opvallende verschijning in ‘Alloo SEXpliciet’ is Kimberly Vande Walle. De van Tielt afkomstige dertiger is al zeven jaar actief als pornoactrice en maakt stilaan naam in het wereldje. Alleen stoort het clichébeeld over porno haar. “Iedereen kijkt ernaar, maar niemand wil het toegeven”, zegt ze. “Dat moet anders.”

Of je Kimberly Vande Walle (34) – artiestennaam: Kimberly X – op de gespecialiseerde websites moet opzoeken, laten we volledig aan jou over. Maar haar verhaal willen we je wél warm aanbevelen. De van Tielt afkomstige mama van twee kinderen van 12 en 8 woont met haar partner Edwin (64) in het Oost-Vlaamse Bassevelde. Ze werkt beroepshalve in de voedingssector, maar houdt er een iets minder alledaagse bijverdienste op na.

Zeven jaar geleden zette Kimberly haar eerste stapjes in de porno-industrie, op voorzet van haar man. “We gingen al even samen naar parenclubs en daar leerden we iemand kennen die als pornoacteur aan de slag was”, legt ze uit. “Eenmaal thuis gingen we op het onderwerp door en gaf mijn wederhelft de voorzet: waarom zouden we onze kans niet wagen?, zei hij.”

“In de McDonald’s werd ik onlangs herkend, maar die man durfde niet op me af te stappen”

Kimberly nam contact op met het platform Vurig Vlaanderen en had al snel een eerste opdracht beet. “Die eerste keer was best spannend”, glimlacht ze.

“Een soort ontmaagding, hé. Gelukkig was mijn eerste scène met mijn man, dat verlaagde de drempel. Maar diezelfde dag nog had ik een tweede opname. Zonder mijn vent, ja. Ik herinner me nog dat ik hard moest focussen om niet constant richting camera en crew te kijken, maar intussen ben ik het al gewoon om mijn ding te doen met andere mensen in de buurt.”

Praag, New York…

Voor Kimberly voelde de pornowereld als thuiskomen. “Ik had meteen een warm gevoel. De losse sfeer, het familiale gevoel dat op de set hangt… Heerlijk. Hoeveel opdrachten ik al afgewerkt heb? Tientallen. In binnen- én buitenland. In België werk ik samen met de grote namen uit de sector: Elise Van Vlaanderen, Mariska X…”

“Maar ik deed ook al opdrachten in Praag, het Verenigd Koninkrijk, Tenerife… New York en Italië staan ook op de planning. Meestal heb ik geen tijd om mijn bestemming te verkennen en is het vliegen-shoot-naar huis, maar in New York zal ik wel enkele dagen voor mezelf inplannen. Hoe ik daar terechtkom? Producers contacteren me gewoon en indien hun voorstel me interesseert, ga ik daarop in.”

“Een startende actrice in een boy/girl-scène kan rekenen op zo’n 450 euro. Hoe meer je je grenzen verlegt, hoe hoger het bedrag”

Kimberly, hier in gesprek met Luk Alloo, komt nu zondag uitgebreid aan bod tijdens ‘Alloo SEXpliciet’. © VTM

Wie hoopt rijk te worden in de pornowereld, is er volgens Kimberly wel aan voor de moeite. “Uiteraard word je goed verloond, maar verwacht geen astronomische bedragen. Zeker niet in Vlaanderen. Een startende actrice in een boy/girl-scène kan rekenen op zo’n 450 euro. Hoe meer je je grenzen verlegt, hoe hoger het bedrag. Maar het is en blijft een bijverdienste. Mijn hoofdberoep zal ik er nooit van maken.”

Eén voorwaarde is voor Kimberly heilig: safety first. “Elke drie weken laat ik mijn bloed uitvoerig onderzoeken en op alle mogelijke soa’s testen: hiv, hepatitis, gonorroe… Ik wil niets aan het toeval overlaten. Ik beschouw het als een geruststelling voor mezelf en een vorm van respect naar mijn tegenspeler(s) toe. Van hen verwacht ik trouwens hetzelfde. Anders geen shoot.”

Uitgelegd op kindermaat

Als jonge mama verbergt Kimberly haar pornocarrière niet. “Mijn kinderen zijn op de hoogte, ja”, zegt ze. “Ik heb het hen twee jaar geleden verteld. Onze dochter van 12 is intussen oud genoeg om het hele verhaal te begrijpen, bij onze zoon van 8 heb ik alles rustig en op kindermaat uitgelegd. Hij was toen 6 en ik vertelde hem dat mama een extra job had om een centje bij te verdienen. Dat ik films maak. Geen gewone films, maar seksfilms met andere mannen, zonder papa. Hij knikte en maakte er geen spel rond. Het gaat ook niet om liefde. Met mijn man heb ik vrijpartijen, als actrice gaat het louter om de daad.”

“Mijn kinderen heb ik twee jaar geleden uitgelegd wat ik doe. En daar maken ze geen spel rond”

Ook tegenover de buitenwereld is Kimberly openhartig. “Wanneer iemand me vraagt wat ik doe, zeg ik dat ik adult actrice ben. En dan heb je twee soorten reacties. Mensen die meteen geïntrigeerd zijn en me volledig uitvragen en zelfs slaapkameradvies willen inwinnen, maar er zijn ook de contra’s: zij die achter je rug commentaar hebben. Maar daar kan ik perfect mee om. Dit is mijn eigen, volledig bewuste keuze. Mijn leven.”

“Ik kan enkel zeggen dat elke shoot met het grootste respect verloopt en dat ik een duidelijk onderscheid maak tussen thuis en de set. Hier ben ik gewoon mama en doe ik de was en de plas, zorg ik voor lekker eten voor onze kroost. Al hebben we onze slaapkamer wel als een kleine speelruimte voor volwassenen ingericht”, knipoogt ze.

Nog geen selfies

Na zeven jaar en een resem films op haar conto wordt Kimberly X af en toe ook herkend. “Onlangs nog in de McDonald’s”, grinnikt ze. “Ik zat er met mijn man en kinderen een hamburger te eten en had in het snotje dat een man de hele tijd naar me zat te kijken. Eenmaal thuis kreeg ik een Instagrambericht van die kerel. Met de vraag of ik het was, met een complete beschrijving van mijn outfit.”

“Je kan dat creepy vinden, maar ik zie er de humor van in. Ik heb hem geantwoord dat hij me de volgende keer op een ijsje mag trakteren. Om op me af te stappen, zijn ze vaak te beschaamd. Neen, selfies heb ik nog niet moeten uitdelen”, lacht Kimberly.

“Het enige wat ik niet goed kan, is mezelf in volle actie zien. Dan ga ik constant op zoek naar foutjes en dingen die beter konden. Beroepsmisvorming, zeker?”

Dergelijke verhalen bewijzen ook dat er nog een te groot taboe rond het wereldje hangt. “Dat is zo. Doodzonde, want het gaat om een van de oudste beroepen van de wereld. Het clichébeeld rond porno stoort me enorm: groezelige achterkamertjes, drugs, alcohol… Terwijl dat langs geen kanten klopt. Het is een erg professionele wereld, een plek waar erg voorzichtig en respectvol wordt gewerkt. Trouwens: iedereen kijkt naar porno, maar niemand wil het toegeven. Dat moet anders.”

Kimberly Vande Walle, alias Kimberly X, in actie in de aflevering van komende zondag. © VTM

Net daarom neemt Kimberly deel aan Alloo SEXpliciet. “Ik wil tonen hoe het er écht aan toegaat, dat we ook maar mensen van vlees en bloed zijn. Als ik mee het imago kan veranderen – ten goede – zal ik tevreden zijn.”

Zelf hoopt Kimberly nog enkele jaren te kunnen doorgaan. “Zolang ik me amuseer en producenten met me in zee willen gaan, blijf ik aan boord”, glimlacht ze. “Het enige wat ik niet goed kan, is mezelf in volle actie zien. Dan ga ik constant op zoek naar foutjes en dingen die beter konden. Beroepsmisvorming, zeker?”

‘Alloo SEXpliciet’, elke zondag om 22.15 uur op VTM2.