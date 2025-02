Iben Messiaen won drie jaar geleden Bake-off Junior: “Nu minder tijd om te bakken”

Iben Messiaen (18) uit Oostende won in 2022 ‘Junior Bake Off’. De opnames vonden plaats in de zomer van 2021 toen Iben 15 jaar was. Hij bakt ondertussen nog altijd, maar heeft er minder tijd voor door zijn hogere studies. TV-zender Play maakte vorige week bekend dat de bekende bakwedstrijd na acht seizoenen wordt afgevoerd. Een laatste, al eerder opgenomen seizoen komt later dit voorjaar wel nog op tv.

In het voorjaar van 2022 kwam het programma Junior Bake-off met Iben Messiaen op televisie. Hij won en dat leverde hem in januari 2023 zelfs de titel van Krak van Oostende van onze krant op. Hij vindt het jammer dat het programma Bake-off Vlaanderen geen vervolg meer krijgt. Ik had niet het meteen verwacht. Ik dacht dat programma goed draaide.”

Hij is het programma ook na zijn deelname blijven volgen. “Ik keek ernaar sinds het seizoen voor mijn deelname. Corona brak toen ook net uit, waardoor ik meer tijd had en ook ben beginnen bakken.” Op 14-jarige leeftijd schreef hij zich in voor het programma zonder al te veel ervaring. “Ik bakte nog niet zo lang. Ik heb tijdens de voorrondes enorm veel bijgeleerd. Ik moest me veel bijscholen online en recepten opzoeken. Het was dan ook een verrassing dat ik gewonnen had.”

Studies leerkracht

Iben is ondertussen nog altijd vrijwilliger in Kinderboerderij De Lange Schuur. En hij bakt nog altijd. Al is het op een lager pitje door zijn eerste jaar in het hoger onderwijs. “Ik volg de educatieve bachelor in Vives om leerkracht secundair onderwijs te worden. Ik volg specifiek de vakken biologie en Engels. Ik heb die vakken gekozen omdat ik Engels zelf één van de leukste lessen vond in het middelbaar en biologie is ook heel interessant.”

De 18-jarige student kookt graag, maar omdat bakken meer tijd in beslag neemt, staat het op een laag pitje. “Na mijn studies wil ik misschien nog graag een bakkersopleiding volgen in de avondschool. Ik weet nog niet wat ik er mee wil doen.” (Leen Belpaeme)