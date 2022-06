Iben (16) uit Oostende wint tweede editie van Junior Bake Off: “Ik droom van een eigen bakprogramma”

Hij was de spraakwaterval van de tent, werd in de finale beste bakker van de week en haalde uiteindelijk ook de eindoverwinning binnen. Iben Messiaen mag zichzelf de winnaar van het tweede seizoen van Junior Bake Off Vlaanderen noemen. Iets wat hij allerminst had verwacht aan het begin van het avontuur… “Mijn mama vond het zelfs gek dat ik mij wou inschrijven, omdat ik zo weinig ervaring had”, lacht de jonge Oostendenaar.

Van de vier West-Vlaamse deelnemers schopten Iben en Aure het tot in de finale. “Net voordat de winnaar werd bekend gemaakt, kon ik maar aan één ding denken: mijn naam. Die herhaalde ik continu in mijn hoofd. Toen Jeroom dan ook echt mijn naam zei, kon ik enkel ‘yes!’ denken”, glundert Iben, die intussen 16 jaar is. We leerden de tiener kennen als een standvastige bakker. Soms wel eens wat moeilijkheden in de tent, maar zijn prestaties konden de jury altijd bekoren. Week na week slorpte hij de feedback op als een spons en bakte hij dingen waar hij nog niet van had durven dromen. Hij leerde uit zijn fouten en verbeterde zijn skills.

“Ik had nooit verwacht dat ik ging winnen. Lola en Aure waren heel sterke medefinalisten”

Die leergierigheid wierp zich vruchten af, want in de finale toonde Iben zich stressbestendig en ambitieus. Chocolade tempereren? Geen probleem, hij schudde een mooi gedecoreerd Fabergé-ei uit zijn mouw. Zijn liefde voor chocolade trok hij door naar zijn ultieme finalespektakelstuk. Vanillecake en citroenmousse werden door allerhande chocoladecakes, -crèmes en -decoratie samengebracht tot een taart van drie verdiepingen. Over de afwerking van zijn taart had de jury niets dan lof, maar ook de intense chocoladesmaak kon op complimenten rekenen van Dominique Persoone en Regula Ysewijn. De overwinning was binnen.

Geen fan van Roger

“Ik weet nog altijd niet hoe ik dat heb geklaard in amper drie uur tijd. Mijn spektakelstuk is exact uitgedraaid hoe ik het wou, ik ben er echt heel trots op. Vooral omdat ik slechts twee keer heb kunnen oefenen, waarvan de taart één keer grandioos is mislukt. Mijn hamster is gestorven net voor de finale waardoor ik twee dagen echt geen zin meer had om te bakken”, vertelt Iben.

Ibens finale spektakelstuk: It’s Raining Chocolate © Play 4

Tijdens de finale zelf voelde hij wel dat het goed ging, maar toch had hij niet verwacht dat hij als winnaar uit de bus zou komen: “Mijn medefinalisten waren ook heel sterk. Als van in het begin was Lola heel sterk, zowel in smaak als in afwerking. Ook Aure (kandidaat uit Brugge, red.) kon de jury vaak verbazen met haar lekkere vegan gebak. Mijn taarten waren altijd veel klassieker. Ik had altijd gedacht dat ik heel snel ging afvallen, omdat ik nog niet veel ervaring had. Als het aan mijn mama had gelegen, was ik zelfs nooit ingeschreven voor het programma! Zo zie je maar…” Iben volgt Cato Isselée uit Oostkamp op, West-Vlamingen doen het duidelijk goed in de Junior Bake Off-tent.

Bakken in die gezellige tent is toch nog een tikkeltje anders dan toveren met bloem en boter in je eigen, vertrouwde keuken. Of het nu gebakjes zijn die je thuis hebt kunnen voorbereiden of technische proeven met volledig onbekende recepten, er kan altijd wel eens iets verkeerd lopen. “Ik heb echt gevloekt op het koekjesgebouw in de vorm van de Big Ben in aflevering twee”, bekent Iben. “Dat architecturale gedoe is niet aan mij besteed. Maar mijn absoluut dieptepunt was toch wel de rolbiscuit van Roger van Damme. Vroeger was ik fan van zijn receptjes op Youtube, maar na de ervaring met zijn rolcake is de liefde toch al wat bekoeld.”

Cooler geworden

De opnames van Ibens bakavontuur dateren al van vorige zomer. Nu hij zichzelf elke week op tv heeft zien bakken blijft hij met een dubbel gevoel achter. “Ik schrik ervan hoe jong ik eruit zie en klink tijdens de afleveringen. Ik zei soms echt heel kinderachtige dingen, denk ik nu achteraf. Natuurlijk verandert iedereen veel op mijn leeftijd, maar ik vind het niet zo leuk wanneer mensen zeggen dat ze dat opmerken”, geeft Iben toe.

Iben samen met Cato, de winnares van het eerste seizoen. © Play 4

“Maar ik krijg vooral heel toffe reacties, zowel van mijn familie als bijvoorbeeld van leerkrachten op school. Ik vind ook zelf dat ik een enorme vooruitgang heb geboekt door de ervaring die ik heb opgedaan. Ik wil graag nog eens deelnemen aan de volwassen editie van Bake Off Vlaanderen, en later misschien op televisie komen met een eigen bakprogramma. Om dat te bereiken probeer ik veel nieuwe volgers te verzamelen op Instagram, je weet nooit wat de toekomst brengt hé.

Mama Gwenny ziet in haar zoon alvast een ware entertainer. “De eerste afleveringen was hij een beetje stil, maar daarna kroop hij uit zijn schulp. Vanaf dat moment herkenden we hem volledig als de jongen die hij ook thuis is. Net zoals thuis zorgde hij tijdens de opnames voor hilarische momenten, zo kennen we hem”, klinkt het trots. Hoewel ze natuurlijk overstroomt van geluk, geeft ze toe dat het Bake Off-avontuur pittig was voor het hele gezin. “Mijn keuken heeft vol gehangen met suiker, bloem en kleurstof. Alles plakte, ik kon geen botercrème of karamel meer zien! En die stress tijdens het oefenen wanneer iets niet lukte… Zelf kon ik niet helpen, ik kan niet bakken. Dus hielp ik Iben zijn dromen na te jagen op aan andere manier: door de afwas te doen”, lacht Gwenny.