Huizenjagers komt naar onze Leiestreek

De drie gepassioneerde West-Vlaamse makelaars Julie, Sarah en Maurits nemen het volgende week tegen elkaar op in Huizenjagers, een programma van GoPlay. Dit keer zijn de potentiële kopers op zoek naar hun ideale pand in de Leiestreek.

Drie West-Vlaamse makelaars

Van maandag tot donderdag om 20.20 uur openen drie makelaars de jacht op Vlaanderens verleidelijkste vastgoed én op de titel van beste makelaar. De 25-jarige Julie heeft drie jaar ervaring in het vak en haar droomjob gevonden bij het kantoor Yvimat in Zwevegem. “Ik ben een sociale en vrolijke persoonlijkheid die zelden stilzit. Naast mijn werk ben ik betrokken bij de organisatie Rotaract, waar ik actief deelneem aan liefdadigheidsactiviteiten. Bij Yvimat heb ik de rol van fotograaf op mij genomen, zo kan ik mijn liefde voor fotografie combineren met mijn beroep.”

Sarah, de dochter van de oprichter van het immobiliënbedrijf Immo Concept Maes in Anzegem, heeft haar weg naar de vastgoedwereld op een onverwachte manier gevonden. Hoewel vastgoed niet van jongs af aan in haar familie zat – haar ouders waren oorspronkelijk actief in de textielsector en begonnen pas tien jaar geleden met hun vastgoedonderneming – voelt ze zich enorm thuis in de vastgoedsector. Ze wordt dagelijks omringd door mensen die gepassioneerd zijn over vastgoed, waaronder haar vriend. “Het is dan ook geen verrassing dat vastgoed vaak het onderwerp is aan de eettafel.”

Maurits heeft zijn intrede in de vastgoedwereld gemaakt door als stagiair te beginnen bij Bordes, het bedrijf waar hij momenteel werkt. Slechts twee jaar later heeft hij zich opgewerkt tot één van de zaakvoerders van het Bordes-kantoor in Waregem. Hij heeft een opmerkelijke connectie met het kantoor, want zijn vriendin is de dochter van de oprichter van Bordes. “Ik ben een jonge workaholic die altijd klaarstaat voor mijn klanten. Ik wil dan ook graag laten zien dat ook jonge makelaars hun mannetje kunnen staan in de sector.”

Eerste aflevering

De eerste opdracht in de Leiestreek is zeker en vast niet de makkelijkste. In de eerste aflevering zoeken Charline en Sam voor hen en hun tweeling Celeste en Celestine een woning met een mogelijkheid tot uitbreiding van het kantoor. Ze hebben een budget van 480.000 euro. Naast de kantoorruimte van minstens 100m² droomt het koppel van een eigen zwembad in de tuin. Welke makelaar slaagt erin om hen hun ideale droomwoning voor te schotelen?