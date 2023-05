Honger en spanningen doen boel ontploffen op ‘Million Dollar Island’

Vanavond, op woensdag 31 mei, dreigt de situatie helemaal uit de hand te lopen in het VTM 2-programma ‘Million Dollar Island’. Kampgenoot Björn Lemeire is de kop van jut.

Honger doet vreemde dingen met een mens. In ‘Million Dollar Island’ barst de bom wanneer enkele eilandbewoners met een lege maag te horen krijgen dat het kamp van Björn op dag één een schaal met eieren voor zich hield. De klokkenluider? Mark, die eerder al flink botste met kampgenoot Björn en uit zijn team stapte. Een sluimerend conflict heeft zo slechts enkele welgemikte vonken nodig om tot een hevige uitbarsting te komen. Maar ook op ‘Million Dollar Island’ gelden regels en wetten. Deze heftige aanvaring blijft daarom niet zonder gevolgen…

Maandag zagen we al hoe de spanningen hoog opliepen. De deelnemers vielen met bosjes, waardoor er nog 82 bewoners overbleven. Terwijl sommige kandidaten vriendschappen voor het leven smeden, lukt het anderen maar moeilijk om een plekje in de groep te vinden. In kamp ‘Blue Lagoon’ kwam het tot een hoogoplopend conflict tussen alfamannen Björn en Mark.