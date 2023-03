Hollywoodsterren Mila Kunis en Ashton Kutcher op bezoek bij Brugs restaurant De Vier Winden: “Heel vriendelijke en bescheiden mensen”

Glamoureus bezoek dinsdagavond bij restaurant De Vier Winden in Brugge. Niemand minder dan het Hollywoodkoppel Mila Kunis en Ashton Kutcher kwam er een hapje eten.

Het was dinsdagavond omstreeks 18 uur toch even schrikken voor de uitbaters, het personeel en de overige klanten in restaurant De Vier Winden op de Markt in Brugge. Niemand minder dan het bekende Hollywoodkoppel Mila Kunis (39) en Ashton Kutcher (45) stapte binnen in de zaak. Ook hun twee kindjes waren erbij.

“We hadden ze natuurlijk meteen herkend en ook heel wat klanten begrepen vlug om wie het ging. Min of meer stiekem werden er dan ook heel wat smartphones boven gehaald om hen op de foto te zetten”, zegt medezaakvoerder Robin Boutte. “Maar voor de rest werden ze eigenlijk wel gerust gelaten door de mensen. Wij hebben ze vriendelijk en correct bediend zoals we met iedereen doen.”

Brugse Zot

Ashton dronk twee Brugse Zotten. Mila dronk een Kriek en een Kwak Rouge. “Voor de maaltijd nam het echtpaar elk een portie mosselen en voor de kindjes een zalmfilet en een pizza”, klinkt het. “We hebben ze ervaren als heel vriendelijke, bescheiden mensen. Op het einde van hun bezoek hebben we hen gevraagd of we een foto konden nemen en dat was geen probleem.”

Ashton Kutcher en Mila Kunis speelden al een koppel in ‘That ‘70s Show’. © gf

Een zevental jaar geleden kwam het Hollywoodkoppel ook al eens langs bij Robin Boutte. “Dat was toen bij een andere uitbating van ons, namelijk het rechtse groene frituurtje vlakbij de Markt. Of we wel vaker bekendheden over de vloer krijgen? We hebben hier Jean-Claude Van Damme eens gehad, en vorig jaar nog Prins Laurent. Er komen wel vaker eens BV’s over de vloer maar echte Hollywoodsterren, dat blijft toch uitzonderlijk.”

Mila Kunis en Ashton Kutcher zijn vooral bekend als Jackie en Kelso in de serie ‘That ‘70s Show’, waarin de twee al een koppel speelden. Mila speelde later ook nog mee in films als ‘Forgetting Sarah Marshall’, ‘Black Swan’ en recenter ‘Luckiest Girl Alive’. Ashton Kutcher boekte minder succes als filmacteur. Hij was onder meer te zien in ‘Dude, where’s my car’ en ‘The Butterfly Effect’. Onlangs maakten ze samen hun opwachting in ‘That ‘90s Show’, een reboot van de populaire serie die momenteel te zien is op Netflix.

Video: Mila Kunis en Ashton Kutcher in ‘That ‘90s Show’