Hitreeks ‘Nonkels’ krijgt tweede seizoen

Klinder of drieje! Goed nieuws van de (vele) fans van ‘Nonkels’, de West-Vlaamse reeks die al weken elk gesprek beheerst. Er komt een tweede seizoen aan.

Op dinsdag 28 juni krijgen we de laatste aflevering van de reeks ‘Nonkels’, maar niet getreurd, want de familie Persyn mag nog wat extra avonturen beleven. De seizoensfinale op Play4 is dus geen definitief afscheid van de drie West-Vlaamse broers, hun entourage en de Kameroense vluchteling Innocent.

Uitpuilende mailbox

“Geweldig nieuws en ontzettend veel zin om opnieuw in onze pen en in onze personages te kruipen”, aldus Jelle De Beule. “Zeker na alle warme reacties van de voorbije weken. De reeks heeft jong en oud doen lachen. Dat is het mooiste compliment voor ons allemaal. Blaise, Isabelle, Emilie, Silke, Wim en Rik zijn bovendien écht familie geworden. Alleen daarvoor al is Nonkels II een cadeau: een langverwachte familiereünie.”

Zou Carine in het tweede seizoen wél de juiste pannenkoeken krijgen? © Play4

Ook Rik Verheye ofte Nonkel Willy, is uitermate tevreden: “De respons was absoluut overweldigend. Van quotes die ons werden nageroepen tot een uitpuilende mailbox met foto’s van volgens Carine correct geserveerde – rik an rik, gelijk twee halve maantjes – pannenkoeken. Om maar te zwijgen van hilarische selfies met de grasgroene Porsche van Nonkel Willy en de vele foto’s van een random lap kunstgras. Hoe zalig is dat?!”

Miljoen kijkers

En dat de Vlaming niet alleen een baksteen in de maag heeft, maar evengoed gelukkig wordt van een groene pelouse was duidelijk te merken aan de kijkcijfers. Nog voor de seizoensfinale van morgen haalde de best scorende aflevering meer dan een miljoen kijkers. Ook de vaak geestige online clips gingen dit weekend de kaap van een miljoen views voorbij. Op Play4 haalde Nonkels gemiddeld 28 procent marktaandeel. Op Streamz staat de reeks sinds de start in de top drie van meest opgevraagde series.

Wanneer de opnames voor het tweede seizoen van start gaan, is nog niet bekend. De seizoensfinale van Nonkels wordt uitgezonden op dinsdag 28 juni op Play4 en GoPlay.