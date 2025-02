Hilon (83) woonde liefst 49 jaar lang in ‘Huis Gemaakt’-pand: “Zorg dragen voor ‘mijn’ huisje”

Deze week ging op VTM het programma ‘Huis Gemaakt’ van start. Voor Hilon Vanleenhove wordt die reeks emotioneel, want hij woonde zelf liefst 49 jaar in het huisje in Nieuwpoort dat twee koppels straks zullen verbouwen. “Ik heb het zelf volledig naar mijn hand gezet en beleefde er veel mooie momenten.” Hij heeft één vurige wens en wijst naar het naambordje dat verscholen zit achter het spandoek.

Elke week klussen er acht koppels in het VTM-programma Huis Gemaakt, twee per pand. De panden liggen dit jaar in Antwerpen, Lummen, Haasdonk en Nieuwpoort. Doorheen de reeks valt er per pand één koppel af, waardoor er nog vier koppels in de running blijven. Aan het einde van de rit wint één koppel z’n droomhuis. Axelle (21) en Seppe (22) uit Ichtegem en Luca en Sarvar uit Deinze trekken naar de Stuiverwijk in Nieuwpoort. In dat oude huisje woonde Hilon Vanleenhove. Nu verblijft hij in een assistentiewoning op de site Clarehof in Nieuwpoort. Met hem keren we nog eens terug naar het huis waar hij zoveel herinneringen aan heeft. “Ze bellen soms wel eens van het tv-programma om te vragen waar een leiding loopt. Dat mogen ze blijven doen, want ik ben wel benieuwd wat er van mijn huisje gemaakt zal worden. Ik passeer er nog heel regelmatig”, vertelt hij. Hilon is uit Pervijze afkomstig en woonde een tijdje in Lombardsijde, maar vond zijn thuis uiteindelijk in Nieuwpoort.

Prachtige jeugd

“Ik heb hier altijd heel graag gewoond. Dit huis was mijn leven, ik heb alles eigenhandig verbouwd. Zo plaatste ik de veranda aan de woonkamer, legde nieuwe elektriciteit en maakte van de zolder een extra slaapkamer. Buiten timmerde ik een tuinhuisje en omdat het hier wel eens kan waaien, zette ik een glazen windscherm van waarachter we konden genieten van ons tuintje.” Hilons oudste dochter Inge (55), die ook in Nieuwpoort woont, mengt zich in het gesprek: “We beleefden hier een prachtige jeugd. Met de kinderen van de buurt ravotten we op het speelpleintje. Er vonden in den tijd ook wijkfeesten plaats. Het zwembad, waar we zo vaak naartoe zijn geweest, is hier niet zo ver vandaan. Het is een huis waarin geleefd werd, maar het moest wel altijd proper zijn. Voor we op woensdagnamiddag naar buiten mochten, moesten we alles schoonmaken (lacht). Deze woning was papa’s heiligdom.”

‘Elinka’

Door een echtscheiding en door zijn ouderdom kon Hilon er niet langer blijven wonen. “Er zijn wat traantjes gevloeid”, geeft Inge toe. “Hij heeft zo lang op deze plek gewoond, maar het werd te groot voor hem alleen. Hij kon het niet meer zo goed onderhouden.” Ons oog valt op de naam van het huis, Elinka. “Dat staat voor Elke, Inge en Kaat, mijn drie oudste dochters”, verklaart Hilon. “Het zou schoon zijn mochten de toekomstige bewoners die naam behouden. Of ik de verbouwers nog raad wil geven? Zorg goed voor ‘mijn’ huisje en maak er mooie herinneringen in, net zoals ik gedaan heb.”

Het huis in de Stuiverwijk werd in 1975 gebouwd en start straks aan een volgend leven. De twee koppels die strijden voor de woning in Nieuwpoort willen er iets strak en minimalistisch van maken, met persoonlijke accenten. Hilon zal alvast op de eerste rij zetten elke dinsdag en donderdag om 20.40 uur, want dan wordt Huis Gemaakt op VTM uitgezonden. (GUS)