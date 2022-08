Hilarische clip voor nieuw seizoen ‘Slimste Mens’ opgenomen in Kasteel van Loppem

Vanaf 5 september start het nieuw seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Dat wordt een jubileum, dat de zender in de verf zet met een hilarische clip. De opnames daarvoor vonden overigens plaats in het Kasteel van Loppem.

De Slimste Mens ter Wereld en Play4 lanceerden een spot waarmee Erik Van Looy en de zijnen naar jaarlijkse traditie het startschot geven voor een nieuw seizoen quizplezier. En voor dit twintigste jubileumseizoen gaan ze daarom wel heel ver terug in de tijd. Zo leiden de eerste sporen van de bekendste quiz van het pagus Flandrensis ons langs een onverbiddelijke Romeinse quizkeizer, zijn renaissance als zonnige quizkoning tot na-oorlogse quizmaster van wereldleiders als Churchill, Roosevelt en andere kwistenbiebels. Ontdek hier de historisch correcte overlevering van de quiz der quizzen op de warme resonantie van de enige echte Jan Decleir. Ook onder meer Stefaan Degand en Rik Verheye zijn te zien in de clip, en straks in de jury.

Stefaan Degand en Rik Verheye keren terug als juryleden. Ambiance verzekerd! © Play4

Wie er precies terugkeert, is nog niet helemaal duidelijk. Maar onder meer Delphine Lecompte en Geert Meyfroidt (die roots heeft in Roeselare en Kortemark) zouden alvast van de partij zijn. Het is nog niet duidelijk of de enige twee West-Vlaamse winnaars, Wouter Deprez en Xavier Taveirne, er ook bij zijn.

Om dat tv-jubilee te vieren, blikken zes duo’s terug op hoogte- en dieptepunten uit de voorbije 677 afleveringen in De Slimste Mens 20. Met feestelijk archiefbeeld en commentaar van deelnemers, juryleden en presentator: Erik Van Looy & Philippe Geubels, Jonas Geirnaert & Jeroom, Pedro Elias & Bart Cannaerts, Ella Leyers & Rik Verheye, Jennifer Heylen & Bockie de Repper en Rik Torfs & Bart De Wever. Terug in de tijd dus met de meest legendarische tranen van vreugde en verdriet, de finale der finales, verschrikkelijke doe-vragen, bijzondere ontboezemingen en de eeuwige verwarring rond dat ‘laten zakken’.

Kasteel van Loppem

Het Kasteel van Loppem is het enige Belgische kasteel waarvan zowel de buiten- als binnenkant nog altijd in zijn oorspronkelijke staat verkeert. Baron Charles van Caloen liet het tussen 1859 en 1862 optrekken en gaf de toen populaire neogotiek een Vlaams tintje. Het is toegankelijk voor het grote publiek.

In het Kasteel van Loppem werd Belgische geschiedenis geschreven want in 1918 bevond zich hier het hoofdkwartier van het Belgisch leger en de zogenaamde ‘Regering van Loppem’. Zelfs Koning Albert I en Koningin Elisabeth verbleven er. In de zomers van 2020 en 2021 trok De Krant van West-Vlaanderen er met bekende politici terug voor de reeks Terug naar Loppem.

De Slimste Mens 20 vanaf 15 augustus te bekijken op GoPlay, in de Telenet TV-theek en vanaf 22 augustus ook op Play4. Het nieuwe seizoen start op 5 september op Play4 en GoPlay.