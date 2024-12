Hetty Helsmoortel zit vanavond in De Slimste Mens: kan ze het record van Daphne Agten in rook doen opgaan?

Op woensdag 4 december treedt Hetty Helsmoortel aan in De Slimste Mens ter Wereld. De wetenschapster is een vat vol kennis, die wel eens Daphne Agten het vuur aan de schenen zou kunnen leggen.

Een aantal jaar geleden deed ze als moleculair bioloog en doctor in de gezondheidswetenschappen nog onderzoek naar kanker, maar sinds een paar jaar is ze niet meer weg te denken als wetenschapswatcher. Niet alleen is Hetty Helsmoortel een vast gezicht bij Nerdland, van de podcast tot het festival, maar heeft ze met Missie ook een jaarlijkse zaalshow. Recent was ze nog een kanshebber om West-Vlaams Ambassadeur te worden.

Breed interesseveld

Vanavond treedt ze dus aan in De Slimste Mens ter Wereld op Play4. Hetty is niet alleen bijzonder intelligent, maar heeft ook een heel breed interesseveld, waardoor ze iemand is waar de tegenstanders moeten voor uit kijken.

Hetty treedt aan tegen Eva De Bleeker en Daphne Agten. © Play4

Misschien is zij wel de eerste die Daphne Agten écht het vuur aan de schenen zou kunnen leggen. De actrice, die furore maakte dankzij de film ‘Holy Rosita’ van regisseur Wannes Destoop uit Waregem, treedt vanavond voor de 18de keer aan. Daarmee doet ze het even goed als Ella Leyers. Kan Daphne gaan voor een negentiende deelname of steekt Hetty stokken in de wielen?

De druk ligt alvast hoog, want haar wetenschapscollega Lieven Scheire ging vijf jaar geleden na acht deelnames naar huis met de titel van ‘De Slimste Mens’.