“Het wordt een romantische scène…”: ‘Smit Mie Moa Were’ van bvba Vandamme te horen in Chantal 3

Wie Streamz heeft, kan dezer dagen al genieten van de serie Chantal waarin Maaike Cafmeyer schittert. In één van de komende afleveringen is binnenkort een nummer van bvba Vandamme te horen. De heren zijn bijzonder opgetogen dat hun muziek weldra in veel huiskamers te horen zal zijn.

bvba Vandamme maakt al een paar jaar West-Vlaamse kleinkunst. Ze traden de voorbije jaren op verschillende plaatsen op en konden telkens op veel bijval rekenen. “Ons eerste album ‘Alabadine’ deed het meteen goed en dat is natuurlijk een leuke opsteker”, vertelt bezieler Sam Vandamme uit Roeselare, maar met roots in Izegem. “We zijn intussen een paar jaar bezig en amuseren ons nog altijd.”

Sam kan bij bvba Vandamme rekenen op Jozef Vanhaecke op gitaar, Stijn Oyaert op accordeon, Wannes Vandewiele op viool en Thomas Camerlynck op contrabas. “Onze klarinetist Jens Denturck verliet ons onlangs, maar gelukkig kwam Thomas vorig jaar onze groep al versterken.”

Verschillende optredens

Momenteel is Sam volop muziek aan het schrijven voor een volgend album. “Het wordt wel nog even wachten. We verwachten die plaat uit te brengen in juni volgend jaar. We nemen onze tijd en willen eerst alle nummers goed onder de knie hebben.”

“Toen we mail van Eyeworks kregen, hebben we toch even gekeken of het geen spam was”

Dat betekent echter niet dat de groep niet optreedt. “We proberen maandelijks toch een tweetal optredens te versieren. Zo spelen we op 11 april in Het Bedrijf in Oostduinkerke en trekken we een week later, op 18 april, naar het Folkbal van RSL.”

Chantal 3

De heren genieten van het optreden en werden onlangs verrast door een fijn nieuwtje. “We kregen een mailtje van Eyeworks met de vraag of ze ons nummer Smit Mie Moa Were mochten gebruiken in een aflevering van het derde seizoen van Chantal”, glundert Sam. “We verifieerden eerst even of we niet met spam in onze mailbox te maken hadden, maar het bleek een oprechte vraag. We zijn dus binnenkort in één van de afleveringen te horen en daar zijn we uiteraard erg fier op!”

In welke aflevering het nummer te horen is en hoe lang dat dan precies zal zijn, daar hebben de heren voorlopig het raden naar. “Aflevering 1 en 2 staat al op Streamz en daar komt het niet in. We wachten dus geduldig af. We weten wél dat het om een romantische scène gaat. Benieuwd wat dat zal geven!” (MV)