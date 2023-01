‘Het Verhaal van Vlaanderen’ brengt bezoek aan Ieper, Brugge en Kortrijk

De vierde aflevering van het bijzonder populaire ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ strijkt zondag neer in onze contreien. Tom Waes vertelt dan het verhaal van de Brugse Metten en de Guldensporenslag. Je maakt ook kennis met Willem van Gulik, die geloofde dat hij onzichtbaar was.

‘Het Verhaal van Vlaanderen’ scoort erg goed. De eerste drie afleveringen werden telkens meer dan een miljoen keer bekeken. In aflevering 2 ontdekten we nog dat West-Vlaanderen ooit een keizer had, maar zondag komt onze provincie nog prominenter aan bod.

De vierde aflevering van het programma van Tom Waes speelt zich af in het begin van de 14de eeuw. Steden als Ieper en Brugge worden stinkend rijk dankzij de erg lucratieve lakenhandel, maar de arme ambachtslieden komen – onder impuls van Pieter de Coninck – in opstand tegen de rijke kooplieden en de Franse bezetter.

Brugse Metten

Dat leidt eerst tot bloedige opstanden waarbij Franse ridders gedood worden, de zogenaamde Brugse Metten. Een Vlaams leger van ambachtslui en adellijken vormt zich en herovert steden als Torhout (Wijnendale), Nieuwpoort, Poperinge en Ieper. De laatste Franse vesting is een burcht in Kortrijk, waar honderden ridders zich schuil houden.

Ambachtslui speelden een belangrijke rol in het conflict. © © VRT

Het komt er op 11 juli 1302 tot een confrontatie tussen de Vlamingen en het machtige Franse ridderleger, de Guldensporenslag. Dankzij een grote maquette en knappe beelden krijgen we te zien hoe de Fransen verrassend en op bloedige wijze verslagen worden door de erg gemotiveerde Vlamingen.

Terroristen

We maken ondertussen kennis met de wat vreemde Willem van Gulik, die geloofde dat hij magische krachten bezat en onzichtbaar was. We ontdekken ook waarom de Vlamingen na de slag een tijdlang aanzien werden als terroristen. “We werden bekeken als de taliban of IS van die tijd”, verwoordt een historicus het.

De aflevering is op zondag 22 januari om 20 uur te zien op Eén en VRT MAX.