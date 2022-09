Het loopt gesmeerd voor Jelle…

Vanaf dinsdagavond 27 september steelt Jelle Beeckman, beter bekend als The Messy Chef, de show in een nieuwe rubriek in Iedereen Beroemd en Radio2. Daarbij gaat hij langs bij lokale producenten van streekproducten om met hen lekkere en originele broodjes te smeren.

In ‘Schafttijd’ zoekt Messy Chef Jelle Beeckman uit Beernem lokale producenten op, en maakt hij met hun product een heerlijke broodjeslunch, inclusief fijn gesprek. Want Jelle is de klassieke broodjes naar eigen zeggen wat beu gegeten. “In een ver verleden, als student, maakten we zelf onze broodjes klaar”, aldus Jelle.

“Dan legde mijn moeder van die afbakbroodjes klaar en gingen mijn twee broers en ik aan de slag. Elke middag was het een soort competitie. Ik herinner mij één van de eerste broodjes, en dat was er eentje met enkel gekaramelliseerde ajuinen. Niet zo gezond, vrees ik. (lacht) Veelal waren het broodjes met restjes van de avond ervoor. Daar is ook wel de basis gelegd om zaken te combineren in de keuken. Want dat was heel plezant om te doen, zelfs al was dat allesbehalve culinair te noemen. Liepen mijn studies toen maar zo gesmeerd…” (grijnst)

Jelle experimenteert volop met streekproducten. © VRT

“Vandaag ben ik veel op pad”, weet Jelle. In het dagelijks leven werkt hij als maatschappelijk werker, maar daarnaast bouwt hij aan een indrukwekkende carrière als chef met onder meer drie kookboeken.

“En onderweg bestel ik vaak een broodje, maar dat zijn veelal dezelfde. Een smos is vaak flauwe Hollandse kaas, en ook de ham is niet bepaald om over naar huis te schrijven. Jammer, denk ik dan altijd, want er zijn zoveel lokale producten waar je iets lekkers mee kan doen. Onlangs was ik in een broodjeszaak, en was de Maison eentje met zongedroogde tomaatjes en mozzarella. Fijne Italiaanse producten, daar niet van, maar hoe mooi zou het zijn als de Maison er eentje is met producten uit de buurt? Ik merk wel dat veel broodjes steeds vaker de richting van een frituursnack uitgaan, gaande van een boulet bicky tot een kipcorn. Terwijl een goed broodje martino ook heel lekker kan zijn.”

Voor mij is het verhaal minstens even belangrijk, aldus Jelle. © VRT

In de gloednieuwe rubriek gaat Jelle langs bij onder meer een Limburgse fruitteler of een Antwerpse yoghurtproducent. “We zijn nog volop bezig, maar ook West-Vlaanderen komt aan bod. Of er een specifiek West-Vlaams streekproduct is waar ik graag mee werk? (blaast) Er zijn er zo veel. Ik wil wel nog iets doen met vis, maar voor de rest sta ik echt voor alles open. Je kan het zo gek niet bedenken, want ik hou wel van een uitdaging. Maar wat mij ook vooral aanspreekt, is het verhaal achter die streekproducten. Samen aan tafel gaan zitten, dat vind ik altijd heel schoon.”

Het zijn drukke tijden voor Jelle, die zijn job als maatschappelijk werker even op pauze heeft gezet. “Er zitten nog tal van toffe projecten te komen, ook volgend jaar. Of ik een programma als Dagelijkse Kost ambieer? Ik wil vooral iets breder kunnen gaan dan een recept uit leggen. Het liefst doe ik iets met jongeren en mentaal welzijn, dus Jeroen Meus opvolgen zit er nog niet meteen in, denk ik. Ik wil ook vooral mijn eigen ding kunnen doen.”

‘Schafttijd’, elke dinsdag in Iedereen Beroemd op Eén. Elke dinsdagvoormiddag is hij ook te horen bij Ann&Daan op Radio2, waar je op de website ook het recept kan vinden.