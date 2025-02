Het aftellen kan beginnen: startdatum van nieuwe seizoen ‘De Mol’ is bekend

Beste vrienden, het aftellen kan officieel beginnen! Play4 maakte immers de startdatum van het dertiende seizoen van ‘De Mol’ op spectaculaire wijze bekend. Op de Grote Markt in Leuven verscheen een projectie met het logo van het programma. We zagen eerst een aftelklok (13 minuutjes) en daarna de boodschap: ‘De Mol XIII, startdatum in…’. Om exact 20.13 uur, dus net voor het einde van de aftelklok, vloog opeens de projector in brand. En na het nodige bluswerk verrees opeens een screensaver van een computer met de startdatum van het dertiende seizoen: zondag 23 maart.

Wat weten we al zeker? Het nieuwe seizoen gaat van start op zondag 23 maart op Play4. Een week eerder worden naar alle waarschijnlijkheid in Café De Mol de kandidaten bekendgemaakt. Het decor van het nieuwe seizoen wordt het wondermooie Thailand. Gilles De Coster is opnieuw de presentator van dienst.

Onheil is onderweg

In de eerste teaser van het dertiende seizoen heeft Gilles het over “onheil is onderweg”. In een donker filmpje zien we een mysterieuze man met een koffer die alles in zijn omgeving onbewust kapot lijkt te maken. Trakteren de makers ons op een nieuw spelelement? Twee mollen? Een koffer met als inhoud de identiteit van de saboteur? Tien kandidaten uit West-Vlaanderen? Of krijgen we dertien kandidaten aan de start?

Sla snel uw agenda open, want het avontuur in Thailand lijkt nu al mysterieuzer dan ooit. De Mol komt nu wel héél dichtbij.

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Marc Denys