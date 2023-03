Henriette en Raf schitteren met buurtwinkel op Canvas

Op donderdag 6 april zendt Canvas de documentaire ‘Zolang we nog kunnen’ uit. Deze docu brengt het verhaal van het type buurtwinkel dat langzamerhand uit het straatbeeld verdwijnt. Een van de met uitsterven bedreigde buurtwinkels die belicht wordt, is de kruidenierszaak van Henriette Ameloot (75) en Raf Devisch (82) uit Koolkerke.

“Ik kwam hier als kind zelf al”, vertelt Henriette. “Toen ik begon na te denken over wat ik in het leven wou doen, zei ik tegen de toenmalig uitbaatster dat haar winkel wel iets voor mij zou zijn. Als bij wonder zei ze: Awel, ’t is goed. De winkel is voor jou. Dat was in 1969, meer dan 50 jaar geleden al. En ik ben hier nooit meer weggegaan.” (lacht)

Terwijl er vroeger op zo goed als elke straathoek een kruidenierszaak te vinden was, zijn ze vandaag uiterst zeldzaam geworden. “We hebben gouden tijden beleefd”, mijmert Henriette. “Elke dag hadden we een verse specialiteit, en zo kwamen de mensen een paar keer per week over de vloer. In een buurtwinkel is er nog tijd voor de klanten, en worden ze bediend. We slaan een praatje en leven mee in goede en slechte tijden. Veel klanten zijn zo goed als familie voor ons. En ik heb er ook weten geboren worden, die hier nu zelf met hun kinderen om snoep komen.”

‘Moendje babaatje’

“De komst van de supermarkt heeft natuurlijk veel verandering gebracht. Mensen willen snel snel hun boodschappen doen en lijken wel minder tijd te hebben dan vroeger. Terwijl er nu veel meer congé is! (schaterlacht) Wij hebben de tijden zien veranderen, maar veel klanten blijven de weg naar ons vinden, hoor. Het gaat om meer dan die schel ‘espe of potje confituur. Eens een moendje babaatje doen, de mensen hun hart laten luchten, wat courage meegeven: dat is vandaag onze functie. En daar blijven wij trots op!”