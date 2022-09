‘Helden van Hier: De Kust’ woensdagavond van start

Woensdagavond ging de vierdelige reeks ‘Helden van Hier: De Kust’ van start op VTM. De hele zomer lang volgden cameraploegen van Geronimo Productions de hulpdiensten in Oostende. Levy Meyer, hoofdredder bij de strandreddingsdienst, blikt vooruit.

We beleefden de mooiste zomer in jaren, althans wat het weer betreft: amper dagen met regen, en vooral dagen met heel veel zon en warme temperaturen. Mooi weer betekent veel volk aan de kust. Veel volk aan de kust, betekent dan weer heel wat interventies voor de verschillende hulpdiensten. Met de crew van productiehuis Geronimo in hun kielzog werd geen enkele interventie gemist. Ook de strandreddingsdienst komt ruim aan bod in de reeks. Hoofdredder Levy Meyer: “Of we last hebben gehad van de camera’s? Eigenlijk is dat allemaal goed verlopen. We hebben vooraf duidelijk afspraken gemaakt. Als er iets zou gebeuren, zouden we niet wachten op de cameraploeg. We moeten immers snel kunnen schakelen op zo’n momenten en dan hebben we echt geen tijd om te wachten; maar die mensen schakelden goed mee met ons.”

Heel intensief

De hoofdtaak bestond afgelopen zomer vooral uit het zoeken van verloren gelopen kinderen en dat is ook de zien in de serie. “Onze job is echter veel ruimer dan dat”, duidt Levy. “Wij doen veel meer dan langs de waterlijn staan en verloren kindjes zoeken en dat zie je ook in de reeks. Er worden verschillende aspecten getoond van de redders en dat is tof. Het is leuk dat mensen ook de andere kant eens kunnen zien. Net daarom zijn dergelijke programma’s belangrijk. Op die manier kunnen we de mensen tonen waarmee we eigenlijk bezig zijn. Mensen onderschatten dikwijls onze job. Die kan op sommige dagen echt wel heel intensief zijn. De strandredders maken tijdens drukke zomermaanden wel degelijk het verschil op het strand. Wat ook leuk is, is dat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten in het programma wordt getoond. Als inwoner van Oostende of als toerist sta je er vaak niet bij stil hoe bijvoorbeeld een verdwijning verloopt. Die samenwerking tussen die verschillende diensten op zo’n moment is echt wel indrukwekkend.”

Dag en nacht paraat

Gilles De Keyser (20), operationeel producer van de reeks, liep mee tijdens zo’n 200 interventies. “Het wordt een vierdelige reeks van telkens 50 minuten”, vertelt Gilles. “De kijkers krijgen een mix van interventies en realiteit: een blik achter de schermen en naast de interventies zien ze ook de mens achter de hulpverlener. Vernieuwend dit seizoen is dat we bijstand kregen van de Belgische Marine en de Vrijwillige Reddingsdienst van Blankenberge.”

Aan de reeks werkten dagelijks acht mensen op het veld. “Overdag, maar ook ’s nachts bleven we paraat”, duidt Gilles. “Dikwijls lagen we amper in ons bed na de ene interventie, of daar was de andere alweer. De hulpdiensten hebben er een zware zomer opzitten en dat zal te zien zijn in de reeks. Ons respect voor hen die dagelijks klaar staan om anderen te helpen is alleen maar gegroeid.”

Helden van Hier: De Kust is te zien op VTM vanaf woensdag 7 september om 21.40 uur.