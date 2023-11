Heidi De Rudder, dochter en vrouw van een kok, moest de hulp inschakelen van Piet Huysentruyt

Piet Huysentruyt blust opnieuw culinaire brandjes in SOS Piet XL. Zondagavond zie je hem op VTM aan het werk bij Kortrijkzane Heidi De Rudder (49), vrouw van Koen Neirinck (54) van onder meer grillrestaurant Chez Koen. “Ik wou eens koken voor mijn menage, maar ik heb hulp moeten inschakelen. Dat als dochter en vrouw van een kok”, lacht Heidi.

Heidi De Rudder heeft amper in haar leven moeten koken. “Mijn papa is kok. Hij deed grootkeuken en in het weekend stond hij samen met mijn nonkel in de feestzaal. Toen zei ik dat ik nooit zou trouwen met een kok”, lacht Heidi, inmiddels getrouwd met Koen Neirinck, al 35 jaar chefkok. 13 jaar geleden opende hij Chez Koen in Kortrijk. Het restaurant bestaat ook in Wervik. Daarnaast hebben ze nog een cateringbedrijf Hof 77 en de feestzaal Hof ter Heulebeke in Beselare.

“Koen is meer perfectionistisch en gestructureerd, ik ben super nonchalant. Ik voeg ingrediënten toe à la bonheur en weeg niet af. Ik ben alles behalve de traditionele huisvrouw. Dat verklaart misschien waarom ik geen simpele kaassaus kan maken, maar ik wou graag eens koken voor mijn menage. Mijn kinderen zijn het huis uit en als we niet in Spanje zitten, komen ze op maandagavond eten. Ik wou worst, bloemkool in kaassaus en verse pickles maken … faliekant mislukt.”

Zonder de hulp van Piet van Heidi haar kaassaus veel te dik en de pickles te zuur © Margot Demeulemeester MD

Door vriendin Ann-Pascale Mommerency leerde Heidi Piet Huysentruyt kennen, intussen een goede vriend van het koppel. Heidi vertelde hem over de mislukte kookpoging en zei ludiek dat ze hem eens zal moeten bellen. “Toen hij kwam eten bij Chez Koen vertelde hij over de nieuwe opnames in september en dat ik me zeker moest inschrijven. Zo gezegd, zo gedaan. Niet veel later stond de cameraploeg aan mijn deur. Ik had hem op voorhand gewaarschuwd dat mijn pickles niet te vreten waren. Toen de opnames begonnen, stak hij een lepel in zijn mond en zei direct ‘Wauw, dit is inderdaad niet te vreten!’ (lacht). Ik begon opnieuw te koken, maar werd dit keer bij alles onderbroken dat ik verkeerd deed, en dat was vaak”, glimlacht Heidi.

Na enkele bloopers – zoals het verkeerd vasthouden van het mes, een pot die overkookte en het ontbreken van een schuimspa – werd de boerenkost van Heidi omgetoverd tot een culinair gerechtje. De maandag erop maakte Heidi opnieuw worst, bloemkool in kaassaus en verse pickles voor haar kinderen Michiel (27), Dagmar (26) en Gilles (25). “Het viel in de smaak!”