Heeft Camille zicht op Zomerhit met West-Vlaams nummer?

In de eerste aflevering van Liefde voor Muziek bracht Camille een cover van het nummer ‘Blauwe Dag’ van het Nederlandse duo Suzan & Freek. Dat deed ze in het West-Vlaams.

Ozark Henry, Camille, Koen Buyse van Zornik, Davina Michelle, Margriet Hermans, Pat Krimson & Loredana van 2 Fabiola en Suzan & Freek reisden voor het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ naar Frankrijk waar ze eigen versies brachten van elkaars nummers. Lovebirds Suzan & Freek mogen de spits afbijten. Waar Ozark Henry voor het eerst in het Nederlands zong en Margriet een intieme versie bracht van een nummer, verraste Camille met een West-Vlaamse versie van ‘Blauwe Dag’.

“Ik vond het heel passend dat net mijn papa de tekst heeft vertaald naar het West-Vlaams”, vertelde ze onlangs in De Krant van West-Vlaanderen. “Ik ben vooral in het AN opgevoed, ik heb dat West-Vlaamse dialect niet zo goed onder de knie zoals mijn papa.”

Altijd 35 graden

Het resultaat was een sfeervol, tropisch aanvoelend nummer. “We kennen al de Zomerhit 2022”, opperde Ozark al meteen na de performance, die goed ontvangen werd door de groep.”

“We komen niet zo heel vaak in West-Vlaanderen, maar we hebben nu het idee dat het daar altijd 35 graden is”, grapte Freek.

Provinciegenoot Ozark Henry gaf Camille nog wat last-minute tips. Mo how zeg! © VTM

Dat het een potentiële Zomerhit kan zijn, is niet eens zo vergezocht. Provinciegenoot Niels Destadsbader deed het Camille al eerder voor. Hij won in 2017 de Zomerhit met het nummer ‘Skwon meiske’, een cover van Alvaro Solver. Een jaar later won hij met een nummer uit Liefde voor Muziek: Verover mij, een herwerking van een nummer van K’s Choice.

Bekijk hier nog eens het nummer ‘Blauwe Dag’ dat Camille bracht: