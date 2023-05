Harelbeekse Eelke neemt deel aan ‘Million Dollar Island’: “Ik heb een paar parels van mensen mogen ontmoeten”

De Harelbeekse Eelke Hinnekens doet mee aan het avontuurlijke VTM 2-programma ‘Million Dollar Island’. De hoofdprijs kan 1 miljoen dollar zijn. “Over een avontuur gesproken: ik ben mezelf een paar keer hard tegengekomen, maar ik vond ook innerlijke rust”, zegt Eelke.

Een onbewoond eiland, 100 wildvreemden, 2 maanden overleven en één miljoen euro aan prijzengeld. Overleven is belangrijk, maar in dit spel is vriendschappen opbouwen essentieel. Dat is het adagium van het programma ‘Million Dollar Island’. Een van de 100 deelnemers, 50 Belgen en 50 Nederlanders, is de Harelbeekse Eelke Hinnekens (23). Zij genoot een opleiding Visual Design aan Luca School of Arts Gent en is er ook afgestudeerd als Visual Designer. Eelke is samen met Jarne. “Ik was zo blij dat ik via Facebook kon zeggen dat ik meedeed aan het programma en zo lang mogelijk heb proberen te overleven op een onbewoond eiland in de Filipijnen. Een geweldige ervaring met een paar parels van mensen die ik heb mogen ontmoeten”, vertelt Eelke. Maar er is meer. “Ja, ik schreef me in omdat ik graag dingen uitprobeer die ik nog nooit gedaan heb. Ik hou van uitdagingen en mijn grenzen opzoeken en proberen te verleggen. Uitdagingen rond karakter vormen en doorzettingsvermogen kweken. Het is kwestie van durven, kunnen en doen. Het is ook jezelf nog beter leren kennen. Ik ben een paar keer mezelf tegengekomen, dat was redelijk confronterend. Het is allemaal niet zo evident: thuis ben je de luxe gewoon als een doodnormale zaak, op het eiland niet. Er zitten wel zeer mooie momenten bij: het vieren van mijn verjaardag op het eiland, mensen ontmoeten in abnormale omstandigheden, en meer. Via de rust van de natuur en de weinige prikkels op het eiland kon ik me ontspannen en nadenken: ik heb er mijn innerlijke rust mee gevonden.” Het moeilijkste? “Honger hebben!” (Peter Van Herzeele)