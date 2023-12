Guga Baúl stoomt door naar finale van ‘De Slimste Mens’ (met tweede kans voor Manu Van Acker)

De tien finalisten van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ zijn bekend. Guga Baúl mag na een sterke reeks rechtstreeks door naar de finale.

Acteur, komiek, imitator, theatermaker en straks ook Slimste Mens? Het kan zomaar voor Guga Baúl. Vanaf maandag 11 december starten de finaleweken van De Slimste Mens ter Wereld, en de Oostendenaar mag meteen door naar de finale op donderdag 21 december.

Nieuwkomer Ahlaam Teghadouini is er niet bij, zij verloor van Guga. Jacotte Brokken treedt dinsdag aan. Dat betekent dus goed nieuws voor die andere Oostendenaar: Manu Van Acker. Met zijn drie deelnames en één overwinning krijgt hij een nieuwe kans en mag hij opnieuw aantreden. Ongetwijfeld kan hij zijn geluk niet op, want hij was bijzonder ontgoocheld toen hij er uit lag. Hij mag samen met Elisabeth Lucie Baeten en Maureen Vanherberghen de twee finale weken aftrappen komende maandag.

Manu Van Acker was bij zijn exit erg ontgoocheld. © Play4

Manu speelde overigens Soundos El Ahmadi naar huis, die eveneens mag terugkeren in de finaleweken, als jurylid. Na haar passage in De Slimste Mens was de Nederlandse comédienne zo populair dat ze meteen een Belgische tournee aankondigde. Volgend voorjaar houdt ze onder meer halt in Roeselare en Oostende.

De Slimste Mens ter Wereld: de finaleweken, vanaf maandag 11 december om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.