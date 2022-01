Groot gezin van café ’t Patersvat in Alveringem te zien in tv-serie ‘Don’t Worry Be Happy’: “Commentaar krijg je sowieso”

Jan Degraeuwe en Sandy Saelens en hun uitgebreide kroost zijn binnenkort te zien in het programma ‘Don’t Worry Be Happy’ op de tv-zender Play4. Daarin tonen ze hoe zij van het leven proberen te genieten, al moeten ze daarvoor roeien met de riemen die ze hebben. “Wij werken hard om samen leuke gezinsmomenten te kunnen beleven.”

Jan (40) en Sandy (38) vormen een nieuw samengesteld gezin. Ze zijn nu zeven jaar samen en trouwden in 2017. “Jan heeft één dochter en ikzelf heb vijf kinderen uit mijn vorige relatie”, begint Sandy. “Een van hen is al het huis uit, maar daarnaast hebben we nog een pleegdochter en een inwonende schoonzoon, en we hebben zelfs al een eerste kleindochter die nu 1,5 jaar oud is. Dat maakt dat we hier doorgaans met zijn tienen onder hetzelfde dak wonen.”

Dat brengt dus flink wat leven in de brouwerij. Of liever in het café, want het koppel staat al vijf jaar samen achter de toog van ’t Patersvat op het marktplein. “Overdag is dat vooral Sandy haar ding, want dan werk ik als zelfstandig schilder en behanger en verkoop ik gsm-abonnementen.”

“Ondertussen zijn er ook een krantenwinkel en een strijkplek ondergebracht in het café, dat sinds de lockdown ook dienstdoet als stockageruimte van Sandy haar kledingwebshop. En dan klust zij ook nog eens bij met demonstraties van juwelen, bij mensen thuis”, somt Jan op.

Samen op restaurant

Dat demonstreert meteen de werklust en de creativiteit van deze twee ondernemers. “We hebben allebei een moeilijk verleden achter de rug, waarbij we het lastig hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. Jan zat met schulden en ik moest geregeld om voedselpakketten”, is Sandy openhartig. Zij doet de boekhouding van het café en de winkels, én van het gezin.

“Vandaag werken wij om te leven. Door onze grote kroost is dat niet altijd makkelijk, maar we proberen maandelijks of tweemaandelijks eens met z’n allen op restaurant te gaan of naar een pretpark te trekken, zoals andere gezinnen dat ook doen. Ook de jaarlijkse zomerreis is heilig voor ons. Daarom combineren wij een aantal jobs en roepen we vaak de hulp in van de kinderen voor het huishouden. We doen evenwel nooit zot. Geraken we er eens een maand niet, dan trappen we op de rem en dat begrijpen zij dan ook wel.”

Het is die boodschap die zij – zeker in deze coronaperiode – willen meegeven in het programma: waar een wil is, is een weg. “Vraag ons niet hoe ze bij ons terechtkwamen, maar vóór de zomer werden we opgebeld door een programmamedewerkster, met de vraag of wij als nieuwe gezichten wilden meedoen tussen de oude bekenden van de vorige seizoenen. Eerlijk gezegd kenden we de reeks niet zo goed, want wij zijn geen grote tv-kijkers. Zonder dus goed te beseffen waaraan we begonnen, hebben we toch meteen toegestemd.”

“Wij zijn immers heel open en we hebben voor niemand iets te verbergen. We zagen onze deelname als een unieke kans en we wilden die ervaring niet mislopen”, zegt Sandy. “Het is natuurlijk ook mooi meegenomen reclame. Wie weet wordt ons café ’t Patersvat deze zomer wel een toeristische trekpleister!”, vult Jan aan.

“Na de testdag kwam de cameraploeg hier in de herfst nog een tiental keren langs, om ons te filmen in het café, maar ook op een gezinsuitstap. Dat was natuurlijk even wennen, maar we raakten snel gewoon aan die camera’s”, herinnert Jan zich. “De tv-ploeg was een toffe bende, die we gauw zagen als familie en voor wie we dan ook graag een paar extra borden bijschoven.”

“Bovendien is producer Peter Boeckx een vriendelijke, respectvolle man. Hij stelde ons op ons gemak, zodat wij tijdens de opnames gewoon onszelf konden zijn als hardwerkende, hulpvaardige mensen.”

Tv op de toog

Nu de opnames achter de rug zijn, kijkt het gezin vooral uit naar wanneer zij over een paar weken in het programma zullen te zien zijn. “Dan zetten we misschien wel een televisie op de toog, zodat we hier samen met de klanten kunnen kijken. Ook zij zijn namelijk razend benieuwd”, weet Sandy.

“Welke reacties we verwachten? Ofwel zullen die positief zijn, ofwel negatief. Commentaar krijg je sowieso; daar liggen wij echt niet van wakker. Meer zelfs: mocht Peter ons vragen om mee te doen aan een volgend seizoen, dan tekenen we meteen, zonder de beelden al gezien te hebben!”

(WV)