Griet en Maarten behalen met ecologische B&B monsterscore in ‘Met vier in bed’

Bruggelingen Griet Cappelle (44) en Maarten Van Maele (47) besloten een jaar geleden het roer volledig om te gooien. Ze namen ontslag op hun job en openden de deuren van hun ecologische B&B Royal Swans in de Karel de Stoutelaan in Brugge. Het koppel was deze week te zien in het televisieprogramma Met vier in bed en haalde zelfs de winst binnen met een monsterscore.

Griet en Maarten streden deze week voor de trofee van Met vier in bed en namen die uiteindelijk ook mee naar huis. Donderdagavond was het aan de Brugse B&B om de andere drie koppels te ontvangen. Het koppel opende een jaar geleden nog maar de deuren van hun ecologische B&B. “Het idee om ergens in het zuiden een table d’hôtes te beginnen, speelde al langer in mijn hoofd”, vertelt Maarten. “Het enige probleem is dat Griet niet goed tegen de hitte kan, dus dat was geen optie.”

Een verhuis naar het zuiden was niet aan de orde, maar plots kwam er een andere bestemming op hun pad. En die was dichter dan ze ooit hadden durven dromen. “Het huis naast ons kwam drie jaar geleden te koop”, zegt Griet. “We wisten dat we zo’n kans niet nog eens zouden krijgen.”

Bijna alles hergebruikt

Het koppel besloot de sprong uiteindelijk te wagen. “Het duurde een jaar voor de opmaak van de plannen en de vergunning en nog eens een jaar voor de verbouwingen”, vertelt Griet. “En maar goed ook, want we hadden veel inrichtingswerk.” Elke kamer, die telkens in het teken staat van een Brugse historische figuur, is ingericht met meubels of decoratie die een tweede leven kregen, met uitzondering van de bedden.

“Alles wat je ziet, hebben we hergebruikt. Een lamp van mijn grootouders, een kast die op de container zou belanden, deuren die lagen te vergaan in een schuur…” Griet en Maarten reden heel het land af om bouwmaterialen, meubels en decoratie die weggegooid zouden worden, een tweede leven te geven. “De twee pijlers van onze B&B zijn niet voor niets ecologie en historie”, vertelt Griet. “Onze B&B is een soort showroom voor circulair design.”

Twee belangrijke pijlers

Bij zowel de werking als inrichting van de B&B ligt de focus op ecologie. “Zeker de laatste jaren zijn we enorm bezig met ecologie en duurzaamheid”, vertelt Maarten. En die rode draad wordt ook doorgetrokken in de B&B. Zo serveert het koppel bijvoorbeeld geen ontbijtbuffet voor de gasten. “We proberen te leven met zo weinig mogelijk afval. Eerst en vooral proberen we plastic te vermijden, maar ook zo weinig mogelijk afval weg te gooien.”

Daarom krijgt elk koppel ontbijt op de kamer geserveerd, want bij een buffet ligt er altijd een massa en moet er te veel weggegooid worden.” De ecologische tuin helpt het koppel ook bij die levensstijl. “Als we dan toch een beetje afval hebben, dan gaat het naar de kippen – die dan weer eitjes geven voor de B&B – of composteren we het”, vertelt Maarten.

Voor wie met de fiets of het openbaar vervoer naar de B&B komt, ligt op de kamer nog een kleine attentie te wachten. “We hopen mensen zo te stimuleren de wagen thuis te laten”, zegt Griet. “Het zijn soms kleine dingen. De was- en droogmachine draait bijvoorbeeld bij ons enorm veel. Het is een kleine moeite om het condenswater op te vangen en daarmee te poetsen.”

Het koppel werkt met de B&B ook voor het eerst nauw samen met elkaar. “In het begin was het wennen om zoveel samen thuis te zijn”, vertelt Maarten. “Griet zat namelijk vaak in het buitenland en was vooral in de weekends thuis.” Griet werkte als COO voor een beursgenoteerd vastgoedbedrijf en Maarten was aan de slag in het AZ Sint-Jan. “Ik heb, net zoals in mijn vorige job, nog steeds boeiende contacten met verschillende nationaliteiten en culturen”, vertelt Griet. “Maar op een heel andere manier. Iedereen komt hier in een ontspannen sfeer terecht. Soms komen mensen wat nors of gestresseerd toe, maar geleidelijk aan zie je hen dan acclimatiseren en met een glimlach vertrekken.”

Winnaars ‘Met vier in bed’

Na een jaar is het koppel volledig ingewerkt en werden ze al gecontacteerd om deel te nemen aan het televisieprogramma Met vier in bed. En met succes, want het koppel sleepte de winst in de wacht en dat met één van de hoogste scores ooit.

Ze kozen resoluut om aan hun concept en visie trouw te blijven en deze niet “commerciëler” te maken voor de tv-opnames. “Het was een ontzettend fijne en vooral positieve groep”, vertelt Maarten. “Het zijn echt vrienden voor het leven en we hebben van hen ook nog leuke zaken bijgeleerd.”