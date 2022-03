Gretel sneuvelt al meteen in De Mol: “Geweend op het vliegtuig”

Gretel Van der Straeten (51) uit Moerkerke moest al in de eerste aflevering de wedstrijd verlaten. Voor de opticien, met roots in Aalst, is het toch zuur. “Mijn schrik is realiteit geworden.”

“Als eerste het spel moeten verlaten is de meest ondankbare plaats, hé”, aldus Gretel. “Ik denk dat dat voor alle eerste afvallers ooit ook wel het geval is. Je vindt het ook gewoon erg voor je omgeving. Want op het moment dat je deelname bekend is krijg je een hele hoop supporters. Mijn zussen, broer, neven & nichten, de vrienden van de fietsclub zeiden: “We gaan allemaal samen op café kijken elke zondag!”. En ik dacht bij mezelf: jongens, het is maar een keertje. En ik kon dat ook niet zeggen natuurlijk.”

“Ik heb ook altijd gedacht dat ik er als eerste zou uit gaan. Ik vind dat wel erg. Ik had er echt wel langer willen inzitten. Op het vliegtuig heb ik geweend. Opstijgen en de zee zien en de Canarische eilanden. Dat voelde wel heftig. Ik wou nog niet weg.”

“Ik was geen kijker van De Mol, maar had wel zin in een avontuur.” © Play4

Meedoen aan De Mol was niet meteen de grote droom. “Ik was niet echt een fervente mol-kijker, nee. Ik keek sporadisch. Met de covidperiode vorig jaar heb ik wel het hele seizoen van De Mol in Duitsland bekeken. En dat vond ik fantastisch. Mijn dochter vond het wel iets voor mij. En ik had zin in een avontuur. Ik vind spelletjes leuk. De allerlaatste dag dat je je kon inschrijven hebben we snel een video gemaakt en ingestuurd. Zonder voorbereiding, zonder erover na te denken. Ik had dus ook helemaal niet verwacht te worden geselecteerd.”

“Mijn excuus om met De Mol te kunnen vertrekken was redelijk eenvoudig. Ik ging drie weken reizen in Costa Rica. Mijn dochter was er op reis geweest en ik dacht dus dat ik daar wel voldoende over zou kunnen verzinnen. Soms kwamen er klanten vragen of ik X of Y bezocht had en wat ik ervan vond. En ik maar liegen. Ik heb nooit nagedacht over een tactiek. Het enige waar ik schrik voor had is realiteit geworden en dat is als eerste het spel te moeten verlaten.”

Gestart met tien, en ook geëindigd met tien tijdens een straffe eerste aflevering. © Play4

“Ook bij het bekijken van de aflevering vanavond had ik het weer even moeilijk. Ik zag ook dat Sven het moeilijk had met mijn vertrek. Ik had er van bij de start wel een fijne band mee. Je voelt wel dat je heel snel een bijzondere band krijgt met je medekandidaten. Dat had ik niet verwacht.”