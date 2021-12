Goedlachse Jimmy valt af vlak voor finale van ‘Bake Off’: “Dankbaar voor dit avontuur”

SCHUIFERSKAPELLE Het bakkersavontuur zit er op voor Jimmy Trioen (45). Tijdens de halve finale van ‘Bake Off’ op Play 4 ging het helemaal mis en moest hij naar huis. Toch kijkt hij tevreden terug op zijn deelname én al vooruit naar de toekomst. “Ik heb genoten van de eerste tot de laatste seconde.”

Jimmy Trioen uit Schuiferskapelle was al Belgisch én Nederlands Kampioen Saunameester, maar streed de afgelopen weken ook mee voor de titel van beste bakker van Vlaanderen in het vijfde seizoen van Bake Off. Al 15 jaar werkt hij als verkoper in de Izegemse zaak Kwarto, dat schoolgerief en kantoorbenodigdheden verkoopt. Samen met zijn partner Nico Van Poucke klust hij ook regelmatig bij in café ‘t Eén en ‘t Ander. Daar bakte hij al regelmatig, van cake tot koekjes. Vorig jaar schreef hij zich in voor Bake Off, maar dat ging uiteindelijk niet door. Dit jaar streefde hij wel een deelname na, vooral als eerbetoon aan zijn overleden zus, met wie hij een goede band had. De twee bakten ook vaak samen, in volle coronacrisis zelfs nog via videochat.

Halve finale

Jimmy, die ook aan de wieg staat van het Pannentheater, gooide zich helemaal in de strijd. Letterlijk met een brede grijns op het gezicht. “Ik ben ook echt zo”, grijnst Jimmy. “In die tent kon ik helemaal mezelf zijn. Ik stapte telkens binnen met het idee dat ik ging bakken met vrienden.”

Toch zat het avontuur er woensdagavond op. Jimmy strandde in de halve finale. “Het was geen verrassing, nee. Op het moment zelfs een grote opluchting. Ik was helemaal op. Bij de andere kandidaten was er gedurende de hele reeks wel hier en daar iets misgelopen, maar bij mij kwam het allemaal in één keer. Ik weet ook hoe het komt: ik was totaal niet voorbereid. In de periode van de opnames was het bijzonder druk. Ik werkte de hele dag en we waren ook volop aan het verbouwen. Daardoor had ik ook geen keuken om in te oefenen. Het was zo druk dat ik pas ‘s avonds laat aan de slag kon, maar het ging gewoon niet. Ik moet zo’n recept op zijn minst al eens gemaakt hebben voor ik het in de tent doe. Op papier lukt me dat niet, ik moet het echt doén. Maar vergeet niet dat ik pas echt ben beginnen bakken in januari. Toen heb ik mij verdiept in bakboeken en YouTube-video’s, maar veel van de zaken die aan bod kwamen in de tent, had ik tot dan toe nog nooit gedaan.”

Lachen

Jimmy mag dus best trots zijn dat hij zo ver is geraakt. “Als ik was doorgestoten naar de finale, dan had ik zeker gepanikeerd. Ja, er zat misschien meer in. Maar het heeft geen zin om me er nu druk over te maken. Al moet ik bekennen dat het nu meer piekt dan op het moment zelf. De stress was enorm. Vooral omdat er minder kandidaten waren en de camera’s tijd hadden om elke misser te filmen. Dat was telkens een klein beetje sterven. (lacht) Maar ik ben allerminst ontgoocheld over mijn deelname. Integendeel. Ik heb een schoon parcours afgelegd en zou het onmiddellijk opnieuw doen. Ik heb echt genoten van de eerste tot de laatste seconde. Ik heb heel veel geleerd, voor en tijdens mijn deelname. Ik ben ook dankbaar dat ik heel wat leuke mensen leerde kennen. Met sommige heb ik echt een goeie band opgebouwd. Met Stephanie en Katrien (die vorige week naar huis moest, red.) volg ik nog steeds een opleiding.”

“De aandacht die bij het programma kwam kijken, was wel bijzonder. Zeker in het begin had ik daar wat schrik voor. Ik kan heel sociaal zijn – en in die tent was dat ook zo – maar doorgaans ben ik erg op mezelf gesteld. Ik sta niet zo graag in de belangstelling. Dus is het wennen om plots aangesproken te worden. Onlangs ging ik met Katrien naar een chocoladewinkel waar we herkend werden. Zij begon meteen te vertellen, terwijl ik het liefst was weggekropen. (lacht luid) Doorgaans herkennen de mensen me niet zoveel door dat mondmasker. Op het moment dat ik begin te lachen, is dat wel anders.”

Jimmy steekt het niet onder stoelen of banken dat hij altijd gedroomd heeft van een eigen tea-room, maar dat hij misschien iets te oud is geworden om die droom na te jagen. “Ik heb ook al geïnformeerd voor een foodtruck, maar dat is een stevige investering om terug te verdienen. Sinds kort ben ik wel bakker in bijberoep. Met Jim’s Bake Service maak ik gepersonaliseerde taartjes of gebak. Ik heb een vaste job en die doe ik graag. Maar het is altijd handig om iets achter de hand te hebben. De opleidingen chocolade en patisserie zijn ook gewoon leuk om te doen. Bake Off kan daarin misschien een springplank zijn. We zien wel.”