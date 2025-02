Goed nieuws voor de fans: Knokke off krijgt derde seizoen!

De populaire en veelgeprezen VRT MAX-reeks ‘Knokke off’ krijgt een derde seizoen. VRT lost daarbij ook al wat we mogen verwachten qua verhaallijn…

Vorige week haalde de eerste aflevering van het tweede seizoen maar liefst 1 miljoen (!) starts. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat er nu ook een derde seizoen wordt aangekondigd. Na de spannende finale van de tweede reeks staat er nog veel op losse schroeven in Knokke… Het nieuwe seizoen belooft dan ook een wervelwind van spanning, intriges en dramatische onverwachte wendingen in de mondaine badstad. Alle Knokke off-fans van het eerste én tweede uur kunnen terug uitkijken naar een vervolg op de hitreeks die Vlaanderen, Nederland en intussen zelfs heel de wereld heeft veroverd.

De hoofdcast keert opnieuw terug. Eerder vertelde hoofdrolspeelster Pommelien Thijs al in De Krant van West-Vlaanderen dat ze “haar gerust mochten bellen voor een derde seizoen”.

In het derde seizoen komen de relaties steeds meer onder druk te staan. © © VRT

In het derde seizoen wordt de druk op Alex groter nu het vastgoedimperium van de familie Vandael ineen dreigt te vallen. Terwijl Louise en Daan zichzelf verliezen in hun zoektocht naar eerlijkheid, komen de verhoudingen op scherp te staan wanneer de geheimen die de jongeren met zich meedragen ontrafeld worden. Vinden ze eindelijk de liefde en genegenheid waar ze naar verlangen, of wordt alles overschaduwd door het net van leugens en intriges dat zich steeds verder rond hen sluit?

Wanneer de reeks zal gedraaid en uitgezonden worden, is evenwel nog niet bekend.