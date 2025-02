Goed nieuws! Derde seizoen van Chantal binnen paar weken al op het scherm (en check hier de trailer!)

Vanaf 6 maart is het zover. Dan kan je bij de streamingsdienst Streamz al integraal het nieuwe seizoen van Chantal bekijken. Daarbij zijn ook enkele opvallende nieuwkomers, zoals Lize Feryn en Isabelle Van Hecke.

In dat seizoen is het leven van Chantal (Maaike Cafmeyer) in Loveringem grondig veranderd. Ze vormt nu officieel een koppel met Arne (Steven Mahieu). Die is nogal huiselijk ingesteld, terwijl Chantal weer heel vaak op pad moet én nogal gesteld is op haar vrijheid. Dat is ook het geval voor haar puberende dochter Emma (Anna-Marie Missoul)… Op het bureel zelf zindert de dood van Eddy – een glansrol voor Adrian Sack – nog na. Gelukkig springt juf Els (Julie Delrue) bij. Zij krijgt er een job als administratieve kracht, maar dat zorgt voor een heel andere sfeer…. Ondertussen is duidelijk dat Roland Schiettekatte (Wim Opbrouck) een versnelling hoger schakelt in de jacht op de burgemeesterssjerp, met behulp van zijn ampagneleider (Robin Keyaert). En dan is er ook nog eens een huwelijk op til… Om maar te zeggen: méér dan materiaal genoeg

De reeks werd opnieuw geschreven door Mathias Sercu en de regie ligt in handen van Jeroen Dumoulein. De reeks won afgelopen weekend de Kastaar voor beste fictiereeks van 2024. Op 6 maart verschijnt het volledige derde seizoen. Dit najaar is de reeks ook weer te zien op VRT.

Bekijk hier al de trailer: