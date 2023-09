‘Godvergeten’ blijft choqueren: dwongen geestelijken een misbruikslachtoffer tot moord?

De derde aflevering van de vierdelige docu-reeks ‘Godvergeten’ op VRT Canvas grijpt opnieuw naar de keel. Dinsdagavond getuigde een anoniem slachtoffer dat ze, op twaalfjarige leeftijd, zwanger werd na een verkrachting door een pater, beviel en verplicht werd om het baby’tje te verstikken met een kussen. Waar en wanneer die feiten zich afspeelden, is niet bekend.

Nadat de eerste twee afleveringen beheerst werden door de – vaak schrijnende – getuigenissen van de slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk, focust de derde aflevering op Operatie Kelk en de afwikkeling ervan. Mark Vangheluwe, de neef en één van de slachtoffers van voormalig bisschop Roger Vangheluwe, is opnieuw één van de prominente getuigen.

Omdat hij indertijd een gesprek tussen hemzelf, kardinaal Danneels en Roger Vangheluwe opnam, ging de bal aan het rollen. “Ik was de schijnheiligheid moe. Hij moest door de mand vallen. Daarom heb ik mijn toestelletje (de bandrecorder, red.) op tafel gelegd”, getuigt Mark Vangheluwe.

Aartsbisschop André-Joseph Leonard tijdens de persconferentie over het ontslag van Roger Vangheluwe. © BELGA

De beelden van de persconferentie, waarop aartsbisschop Léonard het ontslag van Vangheluwe aankondigde, zitten ook in de aflevering. Het nieuws zorgde er indertijd voor dat heel wat slachtoffers met hun verhaal naar buiten kwamen. Velen klopten aan bij kinderpsychiater Peter Adriaenssens, die een commissie leidde die klachten over seksueel misbruik binnen de Kerk onderzocht.

“Honderden verhalen”, schat Adriaenssens. Zijn commissie concludeerde indertijd dat het misbruik overal was. “In elke school, op elk internaat. Dat het hele land in shock was, betekende een enorme steun voor de slachtoffers. Eindelijk erkenning”, zegt Adriaenssens.

Moord?

Eén verhaal, van een anonieme vrouw, grijpt enorm naar de keel. “Dat begon op mijn zeven, acht jaar. Door een pater en twee nonnen die me vastbonden. Op mijn twaalfde bleek ik zwanger te zijn. Ik weet dat het een jongetje was. Ze hebben me een kussen gegeven en ik werd gedwongen om dat op het baby’tje te houden. Daarna hebben ze het weggenomen en ik weet niet waar het naartoe is”, snikt de vrouw.

Waar en wanneer die feiten – die zich juridisch mogelijk als moord laten kwalificeren – hebben afgespeeld, wordt in de aflevering niet bekend gemaakt.

Kardinaal Godfried Danneels. © BELGA

Nog in de aflevering: de befaamde beelden van de huiszoekingen in Operatie Kelk. Dozen vol dossiers die uit de ramen van het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen vliegen, huiszoekingen in de woning van kardinaal Danneels en in de Sint-Romboutskathedraal. Maar ook de ontgoocheling bij de slachtoffers wanneer een Brusselse rechtbank de huiszoekingen nietig verklaart.

Nog meer ontgoocheling en walging is er wanneer blijkt dat Roger Vangheluwe vanuit ‘het verborgene’ een tv-interview geeft waarbij hij het jarenlange misbruik van zijn neef ‘een relatietje’ noemt en daarbij overduidelijk pretlichtjes in de ogen heeft. “Ik braak ervan”, concludeert zijn slachtoffer. “Ik heb de paus een brief geschreven. Hij liet me weten dat hij voor me zou bidden. Tjah. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de pijn nooit zal weggaan”, klinkt het.