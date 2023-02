Gino Passchier is oudste deelnemer van Bestemming X op VTM: “Pure adrenalinerush!”

Officieel woont hij in Diest, maar brandweerman Gino Passchier, de oudste deelnemer aan het nieuwe VTM-programma Bestemming X, onderhoudt nog steeds een hechte band met De Haan waar hij geboren en getogen is. “Het was ontzettend moeilijk om uit te maken wat waar of niet waar was.”

Bestemming X is het nieuwe prestigeproject van VTM waarin tien Vlamingen hun exacte locatie moeten achterhalen, heeft maandagavond zijn start niet gemist. Een van de opvallendste en meteen ook oudste deelnemers is de 55-jarige Gino Passchier. Gino is brandweerman op de luchthaven van Oostende en dat is niet toevallig, want de man woonde lang in De Haan en heeft er nog steeds een optrekje.

Liefde voor de kust

“Ik ben inderdaad geboren en getogen in De Haan, maar de liefde heeft me destijds naar Diest gebracht”, vertelt Gino. “Mijn vrouw is er kinesiste. Ik werk wel nog steeds op de Oostendse luchthaven. We verdelen onze tijd tussen Diest en de badplaats. Ik hou trouwens enorm van de zee en de kust. Als brandweerman volgde ik opleidingen tot sergeant, ambulancier en reddingduiker.”

Het levensmotto van Gino Passchier laat niets aan de verbeelding over: je leeft niet één keer, je leeft iedere dag. Je gaat maar één keer dood. Zijn grootste passie zijn boten. Hij was jaren geleden een vaste waarde in het powerboat-circuit en vestigde zelfs een wereldsnelheidsrecord van 224 kilometer per uur op het meer van Coniston in Groot-Brittannië.

“Het avontuur is een echte ‘mindfuck’, je wordt constant op het verkeerde been gezet”

Deelnemen aan Bestemming X vormde een nieuwe uitdaging die hij maar al te graag aanging. “Twee jaar geleden zag ik de teaser waarin een oproep gedaan werd naar kandidaten voor een avontuur waarbij niets is wat het lijkt”, vertelt Gino. “En die vlag dekt zeker de lading. Ik herkende mezelf daarin. Van nature uit beoefen ik al een uitdagende job en zag dit als een soort van surrogaat, een adrenalinerush zoals geen ander. En dat is het zeker geworden.”

Onvergetelijk avontuur

De eerste aflevering maandagavond toonde al duidelijk dat Gino zich goed voorbereid had met drie kompassen – waarvan hij er twee goedmoedig aan medekandidaten gaf – en een verrekijker. “Die moest ik wat later wel afgeven, maar ik had daar geen problemen mee”, zegt Gino daarover. “Iedereen moet strijden met gelijke wapens. Deelnemen aan Bestemming X vond ik ronduit fantastisch, een avontuur om nooit te vergeten. Een echte ‘mindfuck’ ook, want je wordt constant op het verkeerde been gezet. Op het einde van iedere aflevering moeten we op een kaart aanduiden waar onze zwarte en geblindeerde bus zich bevindt. Het bleek ook mentaal een uitdaging te zijn. Omgaan met het feit dat je niet weet waar je bent, vond ik psychologisch moeilijk mee om te gaan.”

“Ik vond het enorm plezant tussen al die jonge gasten”

Als oudste deelnemer meedoen tussen al dat jong geweld viel perfect mee, geeft Gino nog mee. “Ik vond het o zo plezant tussen de jonge gasten. Ik voelde me zelf opnieuw een dertiger”, besluit Gino Passchier lachend.